Kovács Katalin: Most főleg anya vagyok

Három olimpiai bajnoki és 31 világbajnoki címével a világ legsikeresebb kajakozónője a közel egy éve visszavonult Kovács Kati, aki harminc évet töltött a vízen. Napjai szinte másról sem szóltak, mint az edzésről, a felkészülésről, a fájdalomról és a stresszről, s persze a dobogó legfelső fokán érzett má­morról. Nem csoda, hogy Kati, a „Kajakkirálynő” már döntésének bejelentése előtt rettegett attól, hogy mi fog rá várni.







Kati egy éve vonult vissza, így most minden figyelme a kislányáé © Facebook

– Az élsport egy na­gyon kötött és zárt világ. Tény, hogy féltem, amikor meghoztam a döntést, attól tartottam, depressziós leszek. Szerencsém volt, negyvenévesen, egy kicsi lánnyal és családdal magam mellett nincs hiányérzetem. Nincs bennem fájdalom amiatt, hogy abbahagytam, jókor hoztam meg a döntést. Nyilván nehezebb lett volna, ha ők és a jelenlegi életem nincsen. Még csak tavaly vonultam vissza, de néha úgy érzem, mintha évek teltek volna el – mesélte lapunknak Kati, aki elárulta: tavaly június óta nem is ült kajakban.







© Facebook

– Két hete viszont újra rendszeres a sport az életemben: futok és úszok. Egyszerűbb lemenni a pályára egy futócipővel, vagy a medencéhez egy törülközővel, mint kajakba ülni, nem lelki az ok – mondta a kajakozónő, aki ma már főállású édesanyaként gondol magára.

– A vállalkozásaimban dolgozom, és Luca bölcsibe is jár, de elsősorban most édesanya vagyok – magyarázta Kati, aki az RTL Klub A Konyhafőnök VIP című főzőshow-jában is kipróbálta magát, mert a versenyszellem azért nem múlt el.

Luca mindenevő

A Konyhafőnökben a sportolónő, Gáspár Bea mögött másodikként végzett, de a kislányánál mindig ő az első.

– Itthon nem mindennap főzök, de ha Luca este rántott húst kíván, bármikor megcsinálom. Szerencsés va­gyok, mert mindenevő, a bölcsiben ő a jó példa. Szoktam próbálkozni nála néha újjal, de mégiscsak hároméves, és a kedvencek csúsznak le a legkönnyebben. Rántott húst bármikor enne, de a paradicsomos tésztának, palacsintának, nokedlinek és kukoricának is nagy pusztítója.