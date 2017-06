Koós 80: felesége és közönsége ünnepli

Nyolcvanéves lesz idén Koós János, amerre jár, telt ház fogadja. Megnéztük – már azt is tudjuk, miért!

Csordulásig megtelt a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, egymásba karolva, botokra támaszkodva, sőt kerekesszékben is érkeztek Koós János rajongói, hogy – talán az életben utoljára – megcsodálják szeretett bálványukat. A táncdalfesztiválok királya idén tölti be a nyolcvanat, ennek ellenére szinte minden héten útra kel, hogy országszerte, és határokon túl is szórakoztassa hozzá közel hatvan éve hűséges közönségét.

Koós műsora egy időutazás: karrierje kezdetétől napjainkig dalokkal és anekdotákkal tekint vissza az életére, megemlékezve arról is, amikor megismerte szerelmét, feleségét, Dékány Saroltát. A közönség hangosan nevet, tapsol, énekel együtt kedvencével, amikor pedig színpadra szólítja a feleségét, akivel duettet is énekel, könnyekkel telnek meg a szemek.







Bemelegítés fellépés előtt: általában hétvégente koncerteznek © Kecskeméti Zoltán

Koós műsora közben csak egyetlen történet kapcsán kapjuk fel a fejünket, amikor a büszke nagyapa arról kezd sztorizni, mi történt akkor, amikor az unokájával tisztálkodott.

– Az unokámmal, Rozival szoktam fürdeni – kezdett a sztoriba, aminek a végén az derült ki, a kislány számára a Himnusz a Fradi himnuszával azonos, a koncert után rá is kérdezünk a pikáns titokra.

Persze mindaddig, még van mire várni, hiszen Koóst visszatapsolja a közönség, sőt hosszú perceken át autogramokat oszt, közös fényképeket készít rajongóival. Az öltözőjében alaposan kime­legedve, egy széken megpihenve vall karrierjéről.

– Nem azon szoktam gondolkozni, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, hanem, hogy milyen szerencsés a közönség, hogy vagyok – kezdte a tőle elvárható humorral Koós a Borsnak, majd rögtön, szinte kérdés nélkül leszögezte, amit az unokájáról mondott, nem feltétlenül helytálló. – Ő már tizenkét éves, nagylány, negyvenkettes lába van, ma már nem fürdünk együtt természetesen.







Rajong érte a közönség. Bottal, kerekesszékben is érkeztek a koncertre © Kecskeméti Zoltán

Az énekes kérdésünkre azt is elmesélte, ő és felesége nem csak a fellépéseken elválaszthatatlanok.

– Mindig együtt megyünk, általában hétvégékre vállalunk koncerteket. Itt a nyár, kezdődnek a fesztiválok. És az unokám is jön majd hozzánk, vele Kiskunmajsára szoktunk járni, ott van egy gyógyfürdő, minden évben elmegyünk egyszer. Van egy nagy hajónk is, amit meg kell majd látogatnunk a Balatonon, és van egy nagy lakóbuszunk, amibe beülünk és megyünk. Azzal már bejártuk ketten egész Európát, Afrikát – mindig én vezetek, a mai napig. Volt, hogy az Eiffel-torony tövében aludtunk egy hétig, aztán volt, hogy körbevitorláztuk a Seychelles-szigeteket, de Európában már mindenhol jártunk. A horvát tengerpartot már végighajóztuk, kevesen tudják, de hatszoros magyar bajnok vagyok nem a saját, a barátom egyik hajójával – magyarázta Koós, aki természetesen – mint mindig – ezúttal is élőben énekelt a fellépésén.

Majd átölelte feleségét, autóba ültek, és boldogan írták to­vább az életük történetét.







Duett a feleségével, Dékány Saroltával © Kecskeméti Zoltán

