Kamarás Iván ételallergiáktól szenved

El tudja képzelni a karácsonyi sütemények romjai felett, hogy valaki úgy ünnepelt, hogy nem ehetett semmit, amiben tej és liszt van? Jobb érzésű embernek könny szökik a szemébe. Kamarás Ivánnak pont ilyen volt a karácsonya, mégsem bánja. Ő ma már akkor is így étkezne, ha nem lenne rá szüksége.

– Édesszájú vagyok, ezért amikor kiderült az ételallergiám, és megmondták, hogy mit nem ehetek, azt gondoltam, jó eséllyel éhen fogok halni – meséli most már vidáman Iván a Borsnak. – Nehéz volt átállni, de ma már nem okoz gondot.

Iván unszolásra két éve ment el orvoshoz, hogy kivizsgáltassa magát, ugyanis voltak olyan panaszai, amik evés után jelentkeztek.

– A klasszikus tünetek: puffadás, rossz közérzet, kiütések és az úgynevezett „kajakóma”, ami azt jelenti, hogy evés után a fáradtságtól fel sem tudsz kelni – sorolja. – Az étkezési tanács­adáson elmondták, hogy mire kell odafigyelni, milyen ételeket kerüljek. Elsőre ijesztő volt, de aztán kiderült, hogy nem gáz! Mára teljesen hozzászoktam. Betartom, és azóta remekül vagyok. Azt mondják, sokat fogytam, pedig nem. Gondolom, csak a felesleges víz távozott a szervezetemből. Valóban sokkal könnyebbnek érzem magam, és nincs kajakóma sem. Édesanyám még a kedvencemet, a csirkepörköltet is el tudja készíteni, gluténmentes galuskával. Az ünnepek alatt is glutén- és laktózmentes ételeket ettünk a családommal. Azoknak is ízlik, akiknek nincs allergiájuk. Egészségtudatos hedonistának vallom magam. Nincs betegségtudatom, hiányérzetem, rosszkedvem emiatt. Amikor erről írtam a Facebookon, meglepődtem, hogy milyen sokan reagáltak.

Nem véletlenül, hiszen ha­zánk­ban hárommillió laktózérzékeny él, és a felnőtt lakosság egyharmada gluténérzékeny.