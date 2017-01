Hoppá! Hatalmas meglepetés A Konyhafőnök új évadában

Nem bánnak kíméletesebben a hírességekkel az RTL Klub főzőversenyében, mint a civilekkel, cserébe a főnyeremény is értékes lesz.

Ismét celebes realityvel jelentkezik az RTL Klub – tudta meg a Bors. Ám ezúttal nem költöztetik össze őket, mint a Nyerő Párosban, hanem arra kíváncsiak, ki tudja a legügyesebben forgatni a fakanalat.

A Konyhafőnök hírességek különkiadása A celebes főzővetélkedő a világ több országában sikerrel futott már, vélhetően a magyar csatorna sem nyúl mellé. Információink szerint a versenyzőknek valódi versenyben kell megmérkőzniük, mint az eredeti Konyhafőnökben, itt is lesz kieső és végső nyertes. Úgy tudjuk, eddig több tucat híresség neve is felmerült szereplőként. Gáspár Bea lányával, Evelinnel a Hagyjál Főzni adásaiban már bizonyított, az ő neve is bekerült a kalapba. Puskás Peti az X-Faktor mentoraként vált be, őt is felkérték. Szabó Zsófi kezdő háziasszonyként nyilván sok mókás pillanatot fog szerezni a nézőknek, ahogy vélhetően Heilig Gábor is.







Szabó Zsófinak még nem sok háziasszonyi tapasztalata lehet © Zsolnai Péter

A hírességek főztjét a jól bevált zsűri értékeli: a műsor felfedezettje, Vosala Rozina, a következetesen szigorú Sárközi Ákos, Michelin-csillagos séf és Fördős Zé, a legnépszerűbb gasztroblogger.

Nagy-Britanniában a MasterChef nevű szériában tízévadnyi celebes főzővetélkedőt forgattak 2006 és 2016 között, Amerikában pedig éppen január elején kezdődött a második évad, amelyben hírességek állnak a tűzhely mellett. Ezen szériákban a nyertesek általában jótékony célra ajánlották fel nyereményüket. Az évadok során készült 16, 20 és 24 versenyzős változat is, a játékosok között pedig volt sportoló, énekes, műsorvezető, humorista, sorozatszínész és népszerű táncos is.







A bevált trió értékeli a hírességek teljesítményét a konyhában

Egyébként nem csak az RTL Klubnak jutott eszébe 2017-ben a főzős vetélkedőt forgatni, a TV2 is indít idén vetélkedőt, igaz, még az „alapváltozatot” civilekkel.

Természetesen kerestük a csatornát is, ám a sajtóosztály nem kívánta kommentálni értesüléseinket.