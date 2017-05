Gáspár Bea neve milliós érték lett!

A Konyhafőnök megnyerésével a feje tetejére állt Gáspár Bea élete, aki háziasszonyként nívós szakmai zsűri előtt bizonyított, most pedig ajánlatok tucatjaival bombázzák.

A Konyhafőnök megnyerésével a feje tetejére állt Gáspár Bea élete, aki háziasszonyként nívós szakmai zsűri előtt bizonyított, most pedig ajánlatok tucatjaival bombázzák.

Ez az idő is eljött: úgy tűnik, a jövőben Gáspár Bea lehet az, aki többet visz haza a Gáspár család konyhájára. A Konyhafőnök című gasztro-műsorban aratott fergeteges győzelme után ugyanis már most ajánlatok tucatjait kapja, nem is csoda, hogy eldöntött tény, élnie kell a kínálkozó lehetőségekkel.

Gáspár Bea pedig ezt is te­szi. Tegnap reggel már ismét az RTL Klub székházában volt jelenése, mindenki őt akarja, és alig négy nappal a győzelme után már nem csak tervek, tettek is vannak mögötte. Erről ő maga beszélt lapunknak, amikor tegnap délelőtt telefonon elértük.







Főzőtudományát másokkal is megosztja Bea © RTL Klub

– Minden lesz. Elindul a blogom, a hétvégén, ha minden igaz, már éles is lesz. A próbaoldal már üzemel. Amióta tudom, hogy nyertem, azóta forog, már tizenegy adást el is készítettünk – ilyen főzőset. Lesz recept, fényképek, blog, minden tudnivaló rólam – magyarázta Bea, aki azt sem titkolja, felmerült, országos turnéra indul.

– A férjem szerint jó ötlet lenne elmenni rendezvényekre, falunapokra. Benne van a pakliban, hogy egy-egy rendezvényt elvállalok, ha úgy érzem, érdemes. De úgy biztos nem, hogy elmegyek Pécsre, pár óra múlva meg már máshol va­gyok. Családanya szeretnék maradni, otthon lenni. Azt szeretem. Itt a nyár, szeretek főzni, kertészkedni, otthon lenni. A re­ceptírás leköti most a fölös időmet. Egy könyvet is tervbe vettünk, de csak karácsonyra. Aktualitásképpen biztosan nem dobok össze egyet. Ha lesz, akkor az ünnepek előtt – tette hozzá Bea asszony, akinek a győzelmét követő terveivel a független reklámszakember is egyetért.







Tízmillió forintot és számos pénzt fialó lehetőséget nyert Gáspár Bea – most mindenki őt akarja © RTL Klub

– Helyes döntések, minden egyes lehetőséget azonnal meg kell ragadni. Jó ötlet a blog és a könyv is. A nyereményből pedig akár egy apró konyhát is nyithatott volna, egy ilyen nézett műsor és ekkora siker után az sem lett volna elrugaszkodott ötlet – mondta lapunk szakértője, aki hozzátette: Bea asszony neve ügyes marketing- és üzleti tervekkel könnyen milliókat hozhat a konyhára.

Jól kifőzték – nagy biznisz a szakácskönyv

Nem Gáspár Bea lesz az első, aki amatőrként ad ki szakácskönyvet, ami – tévedés szinte kizárva – sikeres lesz.

Zenész, színész, politikus, műsorvezető, valóság­show-szereplő is ragadott már fakanalat, és egyikük sem bánta meg. A volt kormányfő, Gyurcsány Ferenc, a mulatós királynő, Bódi Margó, a színésznő Hegyi Barbara, a ValóVilág2 egyik kedvence, Zsoltika és a műsorvezető Borbás Marcsi receptkönyvét is imádták az olvasók.









A trend természetesen külföldön is hódít: a Született feleségek sztárja, Eva Longoria Eva konyhája címmel mutatta meg receptjeit könyv formájában, ahogy a hobbiszakács Gerard Depardieu is kedvenc receptjeit szedte csokorba egy kötetben.