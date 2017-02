Farkasházy: Megölték a kabarét!

A humorista szerint a mai politika maga a vicc.

Markos–Nádas, Hofi, Boncz Géza – elég csak pár nevet sorolni a kabaré hőskorából, és máris mindenkinek eszébe jut egy mondat, egy jelenet a régi humoristáktól, amit álmából felkeltve is fel tud mondani, és mosolyt csal az arcokra. Egykor híresek voltunk politikai kabaréinkról, nemhiába lettünk mi a „legvidámabb barakk”. Csütörtök délután vagy éppen szombat délelőttönként egy em­berként ült az ország a rádiókészülékek előtt, hogy otthon, a négy fal magányában kinevethesse a puhuló diktatúra hétköznapi bosszúságait. Mostanában azonban a stand uposok estjeit leszámítva klasszikus kabaré nem születik. Farkasházy Tivadar 32 évig volt a rádió kabaréjának főszerkesztője, szerinte ameddig a jelenlegi kormány lesz hatalmon, nem is lesz kabaré.







Farkasházy: A Magyar Rádióban gazemberek működnek © Bánkúti Sándor

– Most stand up van, ami egy nagyon érdekes oldalága a kabarénak, de mégsem az. Én 2007-ben otthagytam a cuccomat a Magyar Rádióban, amikor azt mondták, hogy nincs rám szükség. Nincs már bennem tüske, ha megkeresnének, vezetném a rádió kabaréműsorát, mert az azt jelentené, hogy kormányváltás volt. Ma azonban Magyarországon csak egyvalamire van lehetőség, megalkuvásra – mondta Farkasházy, aki nem azt bánja leginkább, hogy nincs jelenleg politikai kabaré, hanem azt, hogy ami volt, azt is mintha a föld nyelte volna el.

Ezen nevettünk 40 éve Női párbeszéd – Képzeld, azt álmodtam az éjjel, hogy a férjem impotens lett! – Az nagyobb, mint a párttitkár? Söröshordók – Miért alumíniumból gyártják a söröshordókat? – Mert egy Kádárunk van, és az is az oroszoknak dolgozik.

– Megszüntették, elpusztították a múltamat, a múltunkat. Van nagyszerűbb lenyomata a szocializmusnak a Markos– Nádas jeleneteknél? Ezeket azonban eldugták, nem játsszák sehol, és az internetre sem kerülhetnek fel. Mintha soha nem is léteztek volna. Nincsenek annál nagyobb gazemberek, mint akik most Magyar Rádió néven működnek – fogalmazott Farkasházy, aki elárulta, ma is szívesen írna rádiókabarét.

– Egyetlenegy szakmai probléma lenne, hogy ma annyi baromságot és őrültséget követnek el, hogy nehéz ezt felülmúlni. Jobbak, mint mi vagyunk!

Kern András szerint sincs ma kabaré, igaz, igény sincs rá.

– Valószínűleg azoknak a kabaréknak, amiket mi csináltunk, most nincs divatja. Most a stand up a divat, ezen nem kell és nem is lehet változtatni. Magától alakul ki, a közönség igényei szerint – mondta Kern, akinek nem is hiányzik most a kabarézás.