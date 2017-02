Durva: Tóth Gabi öngyilkos lett új klipjében - videó

Elkészült az énekesnő eurovíziós dalának klipje. Ha egy szóval kéne jellemezni, azt mondanánk rá: fura.

Noha még Totova néven nevezett A Dalra, miután új nevével sikerült kivernie a biztosítékot felvidéki rajongóinál, a színpadra már Tóth Gabi néven lépett a Hosszú idők cimű dallal az egykori Megasztár-győztes - így nem túl meglepő, hogy a csütörtökön megjelent klipverzió is ezen a néven fut.

Annyi biztos, bizarr képi világot sikerült összehozni a készítőknek: van benne minden, ami kell (és amire garantáltan nem számítanánk). Úgy mint: lebegő számológép, hajkefe, szintetizátor és banán, arany szőlőfült és arany napszemüveg. Ja, és Tóth Gabi egész konkrétan öngyilkos lesz benne...

Legalábbis jó ideig egy szívét átdöfő kardot tart, ami azért vér nélkül is elég megdöbbentő látvány - mindezt az "Adjatok egy kanalat, szíven szúrom magamat" résznél.







A dalszövegben kanállal, a klipben egy karddal szúrja magát szíven Tóth Gabi © YouTube

Ez pont azért érdekes, mert A Dal színpadán a legutóbb már egy egész más szöveg szerepelt ("Adjatok egy madarat, elrepítem magamat") - mivel Gabi nem szerette volna, hogy bárkinek is rossz érzése legyen a dal hallatán.

"Nekem fontos az, hogy az emberekben egy minimális rossz érzés se merüljön fel a dalomat hallgatván, és ugyanakkor azt is szeretném, hogy mindenkinek átmenjen ez a központi rigmus, ami egyébként szerves eleme a magyar népi kultúrának – az önkifejezés eszköze és a dalomban is fontos üzenetet képvisel. Az „adjatok egy madarat, elrepítem magamat” sokkal kellemesebb a fül és a lélek számára is, a dalommal a szeretetet szeretném képviselni a színpadon" - nyilatkozta pár nappal ezelőtt - ugyanakkor úgy tűnik, a dolog nem volt annyira fontos, hogy a Hosszú idők stúdió verzióját is kijavítsák.