A Dal: menet közben írta át a dalszöveget Tóth Gabi

– Megfogadtuk Both Miklós tanácsát, bár valójában csak vissza kellett térnünk az eredeti szöveghez – mesélte lapunknak Tóth Gabi, aki régóta dédelgetett művészi álmát és a magyar őserőt bontakoztatja ki A Dal színpadán. – A Hosszú idők stúdiófelvételekor a katartikus hangulat és az átszellemülés miatt nem vettük észre, hogy „karmaikkal” helyett „karmaival” került a felvételre, ezt helyesbítettük.

Nem ez volt azonban az egyetlen változtatás a Hosszú idők dalszövegében: a karakteres „adjatok egy kanalat, szíven szúrom magamat” mondat helyét egy teljesen új mondóka vette át, aminek az okát Tóth Gabi részletesen ki is fejtette nekünk.







Gabi régi művészi álmát és a magyar őserőt bontakoztatja © Fejér Bálint

Ők a döntősök Kanizsa Gina – Fall Like Rain Pápai Joci – Origo Radics Gigi – See It Through Soulwave – Kalandor Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi – Hosszú Idők Leander Kills – Élet Závodi és Berkes Olivér – #háttérzaj Kállay Saunders Band – Seventeen

– Nekem fontos az, hogy az emberekben egy minimális rossz érzés se merüljön fel a dalomat hallgatván, és ugyanakkor azt is szeretném, hogy mindenkinek átmenjen ez a központi rigmus, ami egyébként szerves eleme a magyar népi kultúrának – az önkifejezés eszköze és a dalomban is fontos üzenetet képvisel. Az „adjatok egy madarat, elrepítem magamat” sokkal kellemesebb a fül és a lélek számára is, a dalommal a szeretetet szeretném képviselni a színpadon – tudhattuk meg Tóth Gabitól, akit közel 13 éve tartó pályafutása során számos oldaláról ismerhettünk meg – és bár ő maga is ült már zsűriszékben, most mégis örömmel és kíváncsisággal hallgatja az általa nagyra értékelt szakmai zsűri véleményét. Úgy gondolja ugyanis, hogy a szakmabeli embereknek össze kell tartaniuk, hiszen együtt képesek csak igazán segíteni egymást.

Závodiék nyerő páros

Závodi Marcel és Berkes Olivér nagyszerű művészi kettőst alkot a színpadon, látszólag tökéletesen kiegészítik egymást. A közös hullámhossz titkáról A Dal szombati elődöntőjén meséltek nekünk.







Berkes Olivérék igen jól szerepeltek az elődöntő során © Fejér Bálint

– Szerintem az egyik legjobb közös tulajdonságunk, hogy mindketten érzelmesek vagyunk, és intenzíven tudjuk átélni a boldogságot és a szomorúságot is. Én viszont még sosem éreztem úgy magam, hogy csak boldog vagy csak szomorú vagyok, és egy dal is az érzelmek váltakozása során jöhet létre – osztotta meg lapunkkal gondolatait Závodi Marcel, amivel Berkes Olivér is egyetértett. – A dalunkban is megjelenik ez a kettősség. Nemcsak boldogság és csak szomorúság van, hanem ott van például a vonzás és a taszítás: létrehoz az emberben egy belső vívódást, ami gondolkodásra késztet. Ezért van például az, hogy isteni dalok születnek szerelmekből és szakításokból – fejtette ki véleményét Berkes Olivér.