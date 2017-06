Csonka Picinek több kényszeres betegsége volt

Rögeszmés ellenőrzés, tikkelés, állandó fertőtlenítés. Az ember nem is érti, miért csinálja, s egy idő után már észre sem veszi. Csonka András a Sláger FM-en árulta el, hogy neki is vannak kényszeres cselekedetei.

Van, aki kávé nélkül képtelen elkezdeni a napot, de akadnak mániákus lábossúrolók, vagy már-már betegesen tisztaságmániásak is. Biztosan belefutottunk már olyan emberbe, aki képtelen élvezni a baráti társaságot, mert folyamatosan azt nézi, ki koszolja be az asztal lapját, vagy kuszálja össze a szőnyeg rojtjait. De olyan ember is van, aki stresszhelyzetben produkál kényszeres mozgást, mint Csonka Bandi is – hiszen ez a jelenség a sztárokat sem kíméli.

– A tikkelés egy betegség, én viszont nem vagyok beteg, mert csak felfokozott érzelmi vagy idegi állapotban csinálom. Azt tapasztaltam, hogy még a szereplés is előhozhatja, ha nagyon izgulok, vagy izgatott vagyok. Ez a fajta mozgáskényszer egyébként változó nálam, mert volt időszak amikor nem tikkeltem, hanem ilyen helyzetekben a lapockámat nyújtogattam, és erősen hunyorogtam – árulta el a Borsnak Csonka András, aki saját magát kezelte, hogy elhagyja berögződött dolgait.







„Volt, amikor nem tikkeltem, hanem a lapockámat nyújtogattam és hunyorogtam” © Móricz István

– Kétszer is voltam agykontrolltanfolyamon, hogy megtanuljam a tudatos ellazulást. Sajnos nem foglalkoztam vele napi szinten, de nem is baj, mert már anélkül is tudom kezelni – magyarázta András.

Czippán Anett a zacskókkal és a háztartási cikkekkel áll hadilábon, a műsorvezetőnek egy reggeli elindulás otthonról is komoly kaland.







Czippán Anett többször is visszafordul © Végh István

– Ahogyan bezárom a lakás ajtaját, erőteljes kényszert érzek, hogy kinyissam és megnézzem, hogy minden rendben van-e, nem hagytam-e otthon valamit. Néha vissza is fordulok, hogy újra megbizonyosodjam róla – nevette el magát Anett. – A legfurcsább szokásom viszont az, hogy a zacskókat nem bontom fel úgy, ahogyan éppen hozzáérek, csakis a tetején, hogy szembe legyen velem az írás. Adások előtt, ha nem kell mosdóba mennem, akkor is elmegyek, és kényszeres késő vagyok – vallja be Anett.

Nacsa Olivérnek is több furcsa képzete van, a humorista a sugárzástól tart, így naponta igyekszik „mentesíteni” környezetét.







Nacsa a telefonját dugja el © Bors

– Tíz éve küzdök azzal, hogy ha meglátok egy telefont vagy távirányítót, akkor azonnal a megfelelő szögbe kezdem forgatni, hogy a belőle áramló sugárzás ne legyen káros az egészségemre. Lefekvés előtt is gondosan elrejtem a távirányítót, és a mobilomat is – magyarázta korábban a Borsnak.

Beckham a bútorokat tologatja

Jennifer Lowe Hewitt elárulta, édesanyjától örökölte kényszeres hajlamait: Számolják a lépcsőfokokat, és addig nem tud elaludni, amíg be nem csuk minden szekrényajtót a lakásban.







© AFP

Jessica Alba fertőtleníti a hotelszobákat. – Lehet, hogy kényszerbeteg vagyok, de beleborzongok a tudatba, hogy előttem aludtak az ágyban. Általában elúsztatom a szállodai szobákat fertőtlenítő spray-vel – nyilatkozta.

Megan Fox ülőketakarót és evőeszközöket hord a retiküljében, mert azonnal öklendezni kezd, ha arra gondol, hogy más is használta már a kanalat, amivel kanalazza a levesét.







© AFP

David Bechkam órákat tölt azzal, hogy igazgatja a bútorokat az otthonában. Feleségével három hűtőt tartanak, hogy szelektálják az ételeket, üdítők viszont csak párban kerülhetnek a hűtőbe.

