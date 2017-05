Bombahír: jön a Mamma Mia! folytatása

Tíz évvel a Mamma Mia! mozisikere után, újabb ABBA-slágerekkel és a napfényes Görögországgal támad a musical-mozi folytatása, a Mamma Mia: Here We Go Again!, mely jövő nyáron kerül majd a multiplexekbe. Várhatóan az első rész legtöbb sztárja visszatér a produkcióba, melyet a két részt megért Keleti nyugalom – Marigold Hotel írója, Ol Parker jegyez és rendez majd.







© Northfoto

A Deadline.com internetes oldal úgy tudja, hogy a helyszínt továbbra is a kitalált görög Kalokairi sziget adja, a produceri teendőket pedig az első rész körül bábáskodó Judy Craymer és Gary Goetzman látják majd el, zenei szintéren pedig Benny Andersson és Björn Ulveaus tartják a gyeplőt. A hivatalos bemutató 2018. július 20-a, így várhatóan ezen dátum körüli időpontban kerül a magyar mozikba is a zenés film.

Már most lehet találgatni, milyen ABBA-slágerek gazdagítják majd a filmet! Könnyen lehet, hogy a 2008-as mozihoz felvett, majd végül kivágott The Name of The Game végül felcsendül, ahogy arra is van esély, hogy az eredeti Mamma Mia! musicalben szereplő, a szélesvásznú változatból viszont kimaradt Knowing Me, Knowing You, One of Us és Under Attack című daloknak is jut hely.

A kulcskérdés persze a történet folytatásán túl, mely ott ért véget, hogy Donna és Sam egybekeltek, Sophie és Sky pedig közös hajóútra indultak, hogy jobban megismerjék egymást, vajon a 2008-as mozi szereplők közül, kik azok, akik biztos visszatérnek? Meryl Streep, Julie Walters és Colin jelenleg a Mary Poppins Returns-t forgatják, Amanda Seyfried és Stellan Skarsgard szintén dolgoznak, s Pierce Brosnan naptára is telinek tűnik az imdb.com internetes oldal adatai alapján. Dominic Cooper viszont, úgy tűnik, abszolút ráér!