Az üzlet miatt él külön Szabó Zsófi és férje

Óriási szerelemben mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi és férje, Zsolti októberben. Ahol csak megjelennek, mindenki arról kérdezgeti őket, mikor érkezhet egy trónörökös is a családba. Elvileg belevághatnának a babázásba, ám akadály, hogy Zsófiék ingáznak, hogy együtt lehessenek. Zsoltit Nyíregyházára, Zsófit Budapestre köti a munkája.

– Vágyunk rá, hogy ezt a kétlaki életet fel tudjuk számolni, és reméljük, hogy idén ez sikerül is. Egyikünk sem akarja feladni az életét, én szeretnék még so­káig az RTL Klubnál dolgozni, Zsoltinak pedig Nyíregyházán van a vállalkozása, ott élnek a lovai. Igazából a lovak kötnek minket Nyíregyházához. Ez egy életforma, ami teljes embert igényel és pénzkeresési lehetőség is. Budapesten tartani lovakat drága, viszont ez mind meg van ott, Nyíregyházán – magyarázta Zsófi, aki elárulta: férje versenyzik, és a patásokkal kereskedik, ez is pénzt hoz a házhoz. És bár Zsófi szeret dolgozni, nem tagadta, hogy ha minden kötél szakad, képes lenne áldozatot hozni a kapcsolatuk érdekében, hiszen mindkettejüket megviseli ez a távolság.







„A jelenlegi életvitelünkbe nem beleilleszthető az, hogy gyereket vállaljunk” © Cser Dániel

– A szerelmemért, a férjemért bármire képes vagyok, de a közös terveink között az szerepel, és jelenleg ezen is dolgozunk, hogy a fővárosban rendezzük be az életünket. Nem szeretném feladni a karrierem, és ezt Zsolti sem kérné – mondta a műsorvezető, akinek nemcsak az együttélésről, a babavállalásról is konkrét elképzelései vannak.

– Tudatos szülők akarunk lenni, előbb szeretnénk berendezni egy fix családi fészket. A jelenlegi életvitelünkbe nem beleilleszthető az, hogy gyereket vállaljunk. Az elsődleges most az, hogy házunk legyen, utána jöhet a baba – jelentette ki határozottan Zsófi.







Zsófi is szeret lovagolni, akárcsak a párja. De képes volna-e Nyíregyházára költözni? © Cser Dániel

A műsorvezető életében egyébként nemcsak a házasságkötés az utóbbi hónapok újdonsága: míg korábban mindig formásan, de a jelenlegi formájánál teltebben jelent meg, mára igazi bomba nővé fogyott. Az inzulinrezisztencia miatt szigorú diétát tart.

– Nem elsősorban a babakérdés miatt mentem orvoshoz, sok tünetem volt. Rengeteget fájt a fejem és a hasam, allergiás vagyok és bizony sosem tudtam lefogyni. Elkönyveltek egy tel­tebb nőnek… Az orvosok azt mondták, akár tíz éve is beteg lehetek, a csontozatom alap­ján pedig va­lójában egy vékony nő lennék. De még mindig nem érzem magam vékonynak – ma­gyarázta Zsófi, akitől az interjú ezen a pontján azonnal a mellette álló férje vette át a szót.

– Zsófi, te vékony vagy! – jelentette ki határozottan Zsolti, akinek szemmel láthatóan egyelőre nem sikerült meggyőznie nejét. – Mivel szinte mindennap látom, nem veszem észre, hogy olyan sokat fogyott volna, és egyébként sem elsősorban az alakja miatt szeretem. Én nem a husi vagy a sovány Szabó Zsófiba szerettem bele, hanem abba, aki ő maga – mondta a szerelmes férj.