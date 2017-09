Árad a szeretet ByeAlextől Majka felé

Szombat este lement az X-Faktor harmadik előválogatója is, benne Nagy Krisztiánnal, aki Majka Belehalok című számának egy feldolgozásárt adta elő, nem is akárhogyan. A felszolgálóként dolgozó srác simán továbbjutott, egyetlen porszem került csak a gépezetbe, Krisztián a saját produkciójára azt mondta, Nagy Ricsitől fogja előadni ezt a számot. A mentorok sem a produkció előtt, sem utána nem javították ki. Tény egyébként, hogy ezt a feldolgozást Nagy Ricsi énekelte a 2014-es X első élő showjában, de attól a szám még Majkáé, aki rendesen ki is borult, hogy a legsikeresebb számát valaki másnak a számlájára írják.

Ahogy arról már beszámoltunk, a Facebookon adott hangot nemtetszésének, felelősségre vonva a mentorokat és az egész RTL klubot is.

Aztán ByeAlex érkezett megmenteni a saját, mentortársai és az RTL klub becsületét. Alex úgy fogalmazott, fogalma sincs, ki az a Nagy Ricsi, ő úgy gondolta, neki is lehet egy Belehalok című száma és azt fogja előadni Krisztián. Aztán amikor elkezdődött a dal, természetesen már mindahányan tudták, hogy ki az eredeti dalszerző. Majd egy szívecske jellel zárta a monológját, feltétlen tiszteletének adva hangot (jelet) Majka iránt (felé).

A dal egyébként már a csatorna weboldalára az eredeti előadó nevével került fel.

Nagy Ricsitől pedig így hangzott három évvel ezelőtt zongorakísérettel.