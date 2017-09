Majka teljesen kiakadt az X-Faktoron

Majkát nagyon felidegesítette a szombat esti X-Faktor, amiről részletesen beszámolt a Facebook-oldalán is. Az egyik előadó Majka Belehalok című számával lépett fel, de sajnos nem tudta, hogy a szám valójában Majkáé. Ez pedig érvényes volt a stúdióban lévő többiekre is, kivéve, ha valami más állt annak hátterében, hogy nem javították ki a fellépőt, amikor elmondta kinek a dalával lép fel.

"Azon felül, hogy ez a felszolgáló srác remekül elénekelte a dalunkat az X-Faktorban, ki kérem magamnak, hogy azt mondja be: Nagy Ricsitől jön a Belehalok! Azért mert pár éve elénekelte ebben a műsorban Nagy Ricsi, nem azt jelenti, hogy ez az ő száma. Vagy a szerkesztők kérték arra, hogy ugyan ne mondja már be a konkurens csatorna egyik arcának a nevét, vagy egyszerűen csak nem tudta, hogy ez a mi számunk. Azért az is fura, hogy senki nem javította ki a zsűriben...

Szóval kedves RTL és X-Faktor!

Kérem javítani ezt az abszolút pofátlan hozzáállást!! Különben holnap bemondom, hogy a Liptai írta a "Hagyd meg nekem a dalt" című nótát!"