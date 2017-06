Anyja reagált Oszter Alexandra szavaira: Te egy alapos agymosáson mentél keresztül

Oszter Alexandra a Facebook-oldalán írt arról, hogy elhatárolódik apjától és a vele együtműködő édesanyjától.

„Nagyon sajnáljuk édesapámat! A párom is és én is! Szeretném tudatni mindenkivel, hogy teljes mértékben elhatárolódok minden nyilatkozatától és tettétől” – írta egyebek mellett.

Alexandra édesanyja, Failoni Donatella – aki a színésznő szerint alátámasztja édesapja valótlan állításait – reagált kommentben a bejegyzésre. Azt írta: „Apád akaratán kívül került botrányokba, elsősorban a médiának köszönhetően. Azt hogy ennyi csaló került a közelébe, csak a jóhiszeműségét bizonyítja. Sok hibája van, de soha nem volt rossz ember és becstelen. Sajnos Te egy alapos agymosáson mentél keresztül, mindenesetre a párod most is remek sorokat diktált Neked. Apád nem szorul sajnálatra és ma is nagy művész, amit nem mindenki mondhat el magáról”.

Alexandra valószínűleg megfontolta a nemrég balesetet szenvedett Donatella szavait, ugyanis azóta a bejegyzését eltüntette faláról, és egy tévés adásszünet képet rakott ki „helyette”.