A baleset részletei: három métert zuhant Oszter Sándor felesége

Pénteken folytatódott Oszter Sándor pere, csakhogy a színész a tárgyaláson elbóbiskolt, amiért a bíró ismét leteremtette. Oszter mentségére szól, hogy előző éjszaka a felesége betegágyánál virrasztott.

Mint arról pénteken beszámoltunk, kórházban fekszik Failoni Donatella, miután kertészkedés közben súlyos baleset érte. A férje azonnal a segítségére sietett, és egész este a kórházban virrasztott, ezért a pénteki tárgyalásán elbóbiskolt. A bíró ezt szóvá is tette, figyelmeztetve, ha újra elalszik, meg kell ismételni az elhangzottakat, amivel a törvényszék munkáját akadályozza.

– Megint feleslegesen jöttem el a tárgyalásra, el sem hangzott a nevem, rettenetesen untam – summázta a tárgyalási nap történetét a Borsnak Oszter Sándor, majd elmesélte, miért nem bírta nyitva tartani a szemét a vádlottak padján.







A színész mérhetetlenül unta a bírósági tárgyalást, amelyen még a nevét sem említették meg. Feleségét (kis képen) súlyos baleset érte © Bors

– A feleségem a balatoni házban éppen visszavágta a trombitavirágot, amikor le­esett a támfalról. Valószínűleg megbillent a terméskő. Három méter magasból zuhant le, és eltört hat bordája. Jelenleg is kórházban van, tegnap egész este mellette voltam, mert nagyon aggódom érte. Most mindent megvizsgálnak, nem tudom, mi­kor engedik ki. Rettentő csúnyán összetörte magát – számolt be a történtekrôl a színész, aki ezután rögvest az in­fúzióra kötött feleségéhez sietett.

Nagy a tét

A hónapok óta húzódó per tárgya, hogy ötvenegymilliót csaltak ki egy börtönben ülő férfitól és feleségétől azzal az indokkal, hogy megkenik a bírókat, így szabadlábra helyezik a férfit. A színész és társai ellen befolyással üzérkedés gyanúja miatt emeltek vádat, amiért akár nyolc év szabadságvesztés is járhat.