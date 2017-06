Amerikából jöttem: hazatért családjával Vujity Tvrtko

10 hónapig éltek az Egyesült Államokban.

Mint arról korábban beszámoltunk, sok más egykori TV2-s mellett Tvrtko is az ATV-n folytatja. Ezért pedig elkerülhetetlen volt, hogy hazaköltözzön - természetesen párjával és gyermekeivel együtt.

A riporter végül vasárnap landolt a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren idősebb fiaival, Benjáminnal és Barnabással együtt, felesége, Zsolnay Gyöngyi és legkisebb fia, Bendegúz pedig hamarosan követi.

Tvrtkoék 10 hónapot töltöttek távol, ám ez az idő is elegendő volt arra, hogy rácsodálkozzanak pár újdonságra - például az új két- és ötezresre - valamint hiányolják a magyar ízeket.







A népszerű riportert több műsorban is láthatjuk majd a csatornán © Bors

"A mai nap legfontosabb eseménye biztosan az lesz a számunkra, hogy végre együnk egy igazi tyúkhúslevest, és pár falat kolbász is jól esne. Igaz, én ma hajnalban már nassoltam egy kis mangalica töpörtyűt és újhagymát, amikor nem bírtam aludni az időzónaváltás miatt. Azt hallottam egyébként, hogy az ATV-ben legendásan jó a büfé" - mesélte nevetve a Blikknek Tvrtko, hogy mi is lesz az első hazai teendő.

Úgy tudni, Tvrtko több ATV-s műsorban is feltűnik majd, így az Egyenes beszédben és az ATV Startban is láthatjuk majd - de később természetesen saját műsorral is jelentkezik.