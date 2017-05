Tvrtkót is leigazolja az ATV

Hamarosan családostól hazaköltözik Vujity Tvrtko, akit a régi szerelme, a Napló című műsor csalt haza. A Bors értesülései szerint a nyáron már rendszeresen láthatjuk is a képernyőn.

Hamarosan családostól hazaköltözik Vujity Tvrtko, akit a régi szerelme, a Napló című műsor csalt haza. A Bors értesülései szerint a nyáron már rendszeresen láthatjuk is a képernyőn.

Újabb egykori TV2-s nagyágyú ír alá az ATV-hez, heteken belül Vujity Tvrtko is a fel­törekvő csatorna arca lesz – értesült a Bors. Lapunk úgy tudja, hogy a jelenleg még Amerikában élő televíziós riporter, Sváby And­rás helyettese lesz, vagyis először a megújult, újraélesztett Heti Napló című műsorban tűnik majd fel. Iparági pletykák szerint emellett a reggelente az ATV Start című magazinban is feltűnik majd, ahol Gajdos Tamást váltja. Utóbbi csak nyárig vállalja a műsorvezetést, lévén főállású híradós szeretne lenni.







Hamar nézett műsor lett Sváby megújult Naplója © Benkő Vivien

Vujity Tvrtko 1997-ben csatlakozott a TV2-höz, a televízió alapító tagja volt, 17 éven át ri­portere és egyben utolsó műsorvezetője is az annak idején nézettségi rekordokat döntögető Napló című műsornak. A kirúgása után (aminek semmilyen hivatalos ma­gya­rá­zata nem volt) újult erővel vetette bele magát a könyvírásba, amellett pe­­dig világjáró előadás-sorozatba kez­dett.

Lapunk ér­tesülései szerint Tvrtko nem csúcsgázsiért jön haza, vagyis nem a pénz volt az, ami visszacsalta a lehetőségek földjéről.

– Tvrtko már most is feltűnik az ATV képernyőjén, bemutattuk észak-koreai riportját, Amerikából is tudósított. A jövőről is beszélgetünk vele – nyilatkozta meglehetősen titokzatosan, de az értesüléseinket nem cáfolva Németh Szilárd programigazgató.