15 kilót fogyott Peller Karesz – fotók

Komoly fejtörést okoz a színházi öltöztetőknek Peller Károly, miután két hónap alatt ledobott magáról 15 kilót. Elég sok darabban játszik és mindegyikben át kell alakítani a jelmezeit.

– Nagyon kínos, az összes nadrág leesik rólam. Nem csak a színpadon, civilben is. Az öveket már nem tudom jobban meghúzni, nincs rajtuk elég lyuk – meséli vidáman az operettsztár.







Direktora húzta meg a nadrágszíját, nehogy egy szál gatyában brillírozzon a színpadon

– Az Oszi Bosziban már új nadrágot kellett varrni rám. A Mágnás Miska előadás előtt az öltözőben a direktor úr, Lőrinczy György húzta valahogy össze a frakkom. Minden lóg rajtam, két hónap alatt 15 kilót fogytam.







Ilyen volt: Oszvald Marika is ellátta fogyókúrás tanácsokkal

Nem először veselkedett neki a diétának a színművész, de az biztos, hogy most nagyon elszánt. Erre sokkal komolyabb oka van, mint a hiúság.

– Egy szerep miatt fogytam. Megkaptam Don Lockwood szerepét a világhírű Ének az esőben című musicalben. Azt a szerepet, amit Gene Kelly játszott. Don sármos filmszínész, jóképű, tipikus amerikai idol. Másrészt rengeteg tánc van benne, ha könnyebb vagyok, az is könnyebben megy. Október végén kért fel Kerényi Miklós Gábor, ezért november eleje óta fogyókúrázom, Tomán Szabina segítségével. Az ő diétája és a sok sztepp a ludas a fogyásban. Operett stúdiósként tanultam szteppelni, de az tízen sok éve volt. Nagyon élvezem a gyakorlásokat. Hárman vagyunk a szerepre. Gömöri András Máté mellett Adorjáni Bálint lesz még Don, én vele járok a próbákra is. Táncolunk, segítünk egymásnak, sokszor utána is ott maradunk gyakorolni. A legnagyobb öröm, hogy személyében lett egy új barátom.

Karesz azt állítja, nem nehéz betartania a diétás étrendet. Még karácsonykor sem volt az.







Két hónap alatt fogyott ennyit az operettsztár. Itt Peller Anna oldalán

– Akkor éppen Zürichben voltam a Szépség és Szörnyeteggel. A szállodai szobámban bekevertem a pudingom, csirkemell sonkát ettem salátával. Édesszájú vagyok, de szerencsére Szabina diétájában sok „édesség" van, fehérje alapú pudingok, csokoládé szeletek. Isteni finomak. Egész életemben fogyókúráztam, de ezzel a módszerrel megy a legkönnyebben és a legeredményesebben. Oszvald Marika mondása, hogy az élet egy örök fogyókúra – szándék. Hát nálam ez most nem csak szándék – neveti el magát Karesz.