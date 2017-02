Zárkatársaitól megtanult magyarul Eva Rezesová

Másfél év – ennyi van még hátra a négy ember halálát okozó Eva Rezesová büntetéséből. Amennyiben a szlovák milliomosnő továbbra is mintarabként viselkedik, jövőre szabadulhat.

Magyarország talán leghíresebb külföldi börtönlakója nem más, mint Eva Rezesová, a szlovák milliomosnő. Luxusterepjárójával 2012. augusztus 21-én belehajtott az M3-as autópályán egy Fiat Puntóba, amelyben négy ember lelte halálát. Rezesovát jogerősen 9 év börtönre ítélték. A kétgyermekes anya kezdetben nagyon nehezen viselte a bezártságot, később azonban megbékélt a sorsával. S most már nem kell sokat várnia a szabadulásra sem.







Rezesová terepjárója 2012 nyarán © MTI







A kiégett Punto © MTI

A Bors információi szerint Rezesová a fővárosi Gyorskocsi utcai börtön egyik többszemélyes zárkájának lakója. Sok kapcsolattartója van, az édesanyján és a gyermekein kívül a barátai és több ügyvéd is rendszeresen látogatja. A nő magatartása kifogástalan, a börtönben egyetlen fe­gyelmi ügye sem volt eddig, így aztán minden esélye megvan, hogy a büntetése kétharmadának letöltése után feltételesen szabadlábra he­lyezzék. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy másfél év múlva már maga mögött hagyhatja a rácsokat. Korábban egyébként varrodában dolgozott, de jelenleg nincs munkája. A távoli magyar gyökerekkel is rendelkező Rezesová már a bírósági meghallgatásai során is elmondott egy-két mondatot magyarul, de mostanra sokat fejlődött magyarnyelv-tudása. Zárkatársai közt óhatatlanul is sok szó ragadt rá, velük folyamatosan magyarul társalog. Emellett a milliomosnő, aki mindig adott a külsejére, informátorunk szerint a börtönben sem hanyagolja el magát. A sminkelés a bv-intézetben is engedélyezett.