Tarolt a Kaliforniai álom, nyert a Mindenki - íme a 89. Oscar-gála győztesei

Február 26-án este 89. alkalommal rendezték meg a filmvilág legnagyobb eseményét. Az Oscar-gálát természetesen idén is Los Angelesben, a Dolby Színházban tartották, az est házigazdája pedig az amerikai komikus Jimmy Kimmel volt.

A jelöltek névsorát egy hónappal a díjátadó előtt, egész pontosan január 24-én hozták nyilvánosságra. Az est legnagyobb nyertese egyértelműen a Kaliforniai álom volt. Rekordszámú jelölést gyűjtött össze - 14-et - melyből hatot szoborra is tudott váltani. Többek közt a legjobb rendezés is ehhez a filmhez kapcsolódott.

Magyar siker is született: élőszereplős rövidfilm kategóriában Deák Kristóf Mindenki című alkotása nyert - erről részletesebben itt olvashat.

A kategóriák győztesei az első helyen sorolva, kiemelve szerepelnek:

Legjobb film

Holdfény – Adele Romanski, Dede Gardner és Jeremy Kleiner

Kaliforniai álom – Fred Berger, Jordan Horowitz és Marc Platt

A fegyvertelen katona – Bill Mechanic és David Permut

A régi város – Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck és Kevin J. Walsh

A számolás joga – Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams és Theodore Melfi

Érkezés – Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder és David Linde

Fences – Scott Rudin, Denzel Washington és Todd Black

Hell or High Water – Carla Hacken és Julie Yorn

Oroszlán – Emile Sherman, Iain Canning és Angie Fielder

Legjobb rendező

Damien Chazelle – Kaliforniai álom

Mel Gibson – A fegyvertelen katona

Barry Jenkins – Holdfény

Kenneth Lonergan – A régi város

Denis Villeneuve – Érkezés

Legjobb férfi főszereplő

Casey Affleck – A régi város, mint Lee Chandler

Andrew Garfield – A fegyvertelen katona, mint Desmond T. Doss

Ryan Gosling – Kaliforniai álom, mint Sebastian Wilder

Viggo Mortensen – Captain Fantastic, mint Ben Cash

Denzel Washington – Fences, mint Troy Maxson

Legjobb női főszereplő

Emma Stone – Kaliforniai álom, mint Mia Dolan

Isabelle Huppert – Elle, mint Michèle LeBlanc

Ruth Negga – Loving, mint Mildred Loving

Natalie Portman – Jackie, mint Jackie Kennedy

Meryl Streep – Florence – A tökéletlen hang, mint Florence Foster Jenkins

Legjobb férfi mellékszereplő

Mahershala Ali – Holdfény, mint Juan

Jeff Bridges – Hell or High Water, mint Marcus Hamilton

Lucas Hedges – A régi város, mint Patrick Chandler

Dev Patel – Oroszlán, mint Saroo Brierley

Michael Shannon – Éjszakai ragadozók, mint Bobby Andes detektív

Legjobb női mellékszereplő

Viola Davis – Fences, mint Rose Lee Maxson

Naomie Harris – Holdfény, mint Paula

Nicole Kidman – Oroszlán, mint Sue Brierley

Octavia Spencer – A számolás joga, mint Dorothy Vaughan

Michelle Williams – A régi város, mint Randi

Legjobb eredeti forgatókönyv

A régi város – Kenneth Lonergan

20th Century Women – Mike Mills

A homár – Giorgos Lanthimos és Efthimis Filippou

Hell or High Water – Taylor Sheridan

Kaliforniai álom – Damien Chazelle

Legjobb adaptált forgatókönyv

Holdfény – Barry Jenkins és Tarell Alvin McCraney; saját In Moonlight Black Boys Look Blue című színművéből

A számolás joga – Allison Schroeder és Theodore Melfi; Margot Lee Shetterly A számolás joga című könyvéből

Érkezés – Eric Heisserer; Ted Chiang Életed története című novellájából

Fences – August Wilson; saját Fences című drámájából (posztumusz jelölés)

Oroszlán – Luke Davies; Saroo Brierley és Larry Buttrose Oroszlán c. önéletrajzi könyvéből

Legjobb animációs film

Zootropolis – Állati nagy balhé – Byron Howard, Rich Moore és Clark Spencer

A vörös teknős – Michael Dudok de Wit és Szuzuki Tosio

Életem Cukkiniként – Claude Barras és Max Karli

Kubo és a varázshúrok – Travis Knight és Arianne Sutner

Vaiana – John Musker, Ron Clements és Osnat Shurer

Legjobb idegen nyelvű film

Az ügyfél (Irán) perzsául – Aszhar Farhadi

Az ember, akit Ovénak hívnak (Svédország) svédül – Hannes Holm

Homok alatt (Dánia) dánul – Martin Zandvliet

Tanna (Ausztrália) nauvhal nyelven – Martin Butler és Bentley Dean

Toni Erdmann (Németország) németül – Maren Ade

Legjobb dokumentumfilm

O.J.: Made in America – Ezra Edelman és Caroline Waterlow

13th – Ava DuVernay, Spencer Averick és Howard Barish

I Am Not Your Negro – Raoul Peck, Rémi Grellety és Hébert Peck

Life, Animated – Roger Ross Williams és Julie Goldman

Tűz a tengeren – Gianfranco Rosi és Donatella Palermo

Legjobb rövid dokumentumfilm

The White Helmets – Orlando von Einsiedel és Joanna Natasegara

4.1 Miles – Daphne Matziaraki

Extremis – Dan Krauss

Joe's Violin – Kahane Cooperman és Raphaela Neihausen

Watani: My Homeland – Marcel Mettelsiefen és Stephen Ellis

Legjobb élőszereplős rövidfilm

Mindenki – Deák Kristóf és Udvardy Anna

Ennemis intérieurs – Sélim Azzazi

La Femme et le TGV – Timo von Gunten és Giacun Caduff

Silent Nights – Aske Bang és Kim Magnusson

Timecode – Juanjo Giménez

Legjobb animációs rövidfilm

Piper – Alan Barillaro és Marc Sondheimer

Blind Vaysha – Theodore Ushev

Borrowed Time – Andrew Coats és Lou Hamou-Lhadj

Pear Cider and Cigarettes – Robert Valley és Cara Speller

Pearl – Patrick Osborne

Legjobb eredeti filmzene

Kaliforniai álom – Justin Hurwitz

Jackie – Micachu

Oroszlán – Dustin O'Halloran és Hauschka

Holdfény – Nicholas Britell

Utazók – Thomas Newman

Legjobb eredeti betétdal

„Audition (The Fools Who Dream)” a Kaliforniai álom c. filmből – zene: Justin Hurwitz, szöveg: Pasek and Paul

„Can’t Stop the Feeling!” a Trollok c. filmből – zene és szöveg: Justin Timberlake, Max Martin és Karl Johan Schuster (Shellback)

„City of Stars” a Kaliforniai álom c. filmből – zene: Justin Hurwitz, szöveg: Pasek and Paul

„The Empty Chair” a Jim: The James Foley Story c. filmből – zene és szöveg: J. Ralph és Sting

„How Far I’ll Go” a Vaiana c. filmből – zene és szöveg: Lin-Manuel Miranda

Legjobb hangvágás

Érkezés – Sylvain Bellemare

A fegyvertelen katona – Robert Mackenzie és Andy Wright

Kaliforniai álom – Ai-Ling Lee és Mildred Iatrou Morgan

Mélytengeri pokol – Wylie Stateman és Renée Tondelli

Sully – Csoda a Hudson folyón – Alan Robert Murray és Bub Asman

Legjobb hangkeverés

A fegyvertelen katona – Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie és Peter Grace

13 óra: Bengázi titkos katonái – Greg P. Russell (jelölését visszavonták)[10], Gary Summers, Jeffrey J. Haboush és Mac Ruth

Érkezés – Bernard Gariépy Strobl és Claude La Haye

Kaliforniai álom – Andy Nelson, Ai-Ling Lee és Steve A. Morrow

Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet – David Parker, Christopher

Legjobb látványtervezés

Kaliforniai álom – Sandy Reynolds-Wasco és David Wasco

Ave, Cézár! – Jess Gonchor és Nancy Haigh

Érkezés – Patrice Vermette és Paul Hotte

Legendás állatok és megfigyelésük – Stuart Craig és Anna Pinnock

Utazók – Guy Hendrix Dyas és Gene Serdena

Legjobb operatőr

Kaliforniai álom – Linus Sandgren

Érkezés – Bradford Young

Holdfény – James Laxton

Némaság – Rodrigo Prieto

Oroszlán – Greig Fraser

Legjobb smink

Suicide Squad – Öngyilkos osztag – Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini és Christopher Nelson

Az ember, akit Ovénak hívnak – Eva von Bahr és Love Larson

Star Trek: Mindenen túl – Joel Harlow és Richard Alonzo

Legjobb jelmez

Legendás állatok és megfigyelésük – Colleen Atwood

Florence – A tökéletlen hang – Consolata Boyle

Jackie – Madeline Fontaine

Kaliforniai álom – Mary Zophres

Szövetségesek – Joanna Johnston

Legjobb vágás

A fegyvertelen katona – John Gilbert

Érkezés – Joe Walker

Hell or High Water – Jake Roberts

Holdfény – Nat Sanders és Joi McMillon

Kaliforniai álom – Tom Cross