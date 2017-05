Régóta így megy ez: fontosabb a küllem az észnél

Ahogy az előre megjósolható volt, alaposan felpaprikázta a Bors olvasóit előző cikkünk, amelyben arról rántottuk le a leplet, hogy a munkáltatók elsősorban nem a tudás, hanem inkább a külső alapján választják ki a leendő dolgozókat. Két ön­életrajzot készítettünk, amikkel tíz helyre pályáztunk.







Jobban számított, hogy Bogi vékonyabb, mint az, hogy Zsófi képzettebb

A végeredmény minket is sokkolt: a dekoratívabb hölgyet, Bogit hat, a képzettebb, ám molett Zsófit mindössze egy helyről keresték meg. A cikkünkhöz fűzött netes kommentárokból kiderül: sokak­nak vannak hasonló tapasztalataik a munkakeresésben.







Zsófiban nem a rutint látták meg, hanem a pluszkilókat

„Régóta így megy ez már, hogy nem az elvégzett munka számít, ezért nehéz is elhelyezkedni” – kesergett egy ol­vasónk, aki szerint az lenne a jó, ha sok más or­szághoz hasonlóan itthon is fénykép nélküli ön­életrajzzal lehetne csak pá­lyázni.

„Nekem az a véleményem, hogy a kövér munkatársaim ugyanolyan jól dolgoznak, mint szexi társaik, sőt!” – állt ki a megkülönböztetés ellen egy másik kommentelő. Egyesek szerint viszont egyáltalán nem kell cso­dálkozni ezen a jelenségen. A legtöbb munkáltató ugyanis – a maga, talán érthető szempontjából – szívesebben dolgoztat csinos munkatársakat főként az adminisztrációs területen és a vendéglátásban.







Tapasztalatlansága nem számított, külseje annál inkább

Az utóbbi területen tölt be vezetői pozíciót az az olvasónk, aki némiképp le is buktatta magát: „Amikor hozzám jönnek állásinterjúra, nekem is fontos, hogy igényesen nézzen ki a jelölt. A súlyhoz csak minimálisan kötöttem a pozíciót, és csak azért, mert kicsi volt a rendelkezésre álló hely.”