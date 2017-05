Felháborító! Fontosabb a küllem az észnél, ha állást keres

Vajon a külső alapján döntenek-e a cégek, ha választaniuk kell a meghirdetett állásra jelentkezők között? A Bors tesztelte a jelenséget, az eredmény megdöbbentő.

Összeállítottunk két önéletrajzot. Az egyikhez egy dekoratív, fiatal pályakezdő egyetemista fotóját csatoltuk, őt Boginak neveztük el. A má­sik önéletrajzhoz egy kevésbé dekoratív, molett hu­szonéves lány fényképét mellékeltük, akinek kétéves londoni irodai munkatapasztalata van. Őt elneveztük Zsófinak. Mindkét lány a fővárosban él, és turizmus–vendéglátás szakon végeztek budapesti főiskolákon. Angolul és németül is beszélnek, illetve ugyanúgy értenek a számítógépes programokhoz.







Zsófi tanult szakmájában kétéves gyakorlatra tett szert Londonban, de őbenne nem a rutint látták meg, hanem a pluszkilókat







Bogi abszolút pályakezdő, turizmus–vendéglátás szakon végzett a főiskolán. Tapasztalatlansága nem számított, helyes pofikája annál inkább

Tíz helyen pályáztak

Ezután kerestünk tíz álláshirdetést, a két lány jelentkezését el is küldtük a meghirdetett irodai asszisztensi, recepciós és titkárnői pozíciókra. A molett Zsófi önéletrajzát küldtük ki előbb a megadott e-mail-cí­mekre, nem sokkal később postáztuk Bogi ön­életrajzát is.

6-1 a szebb lány javára

Az önéletrajzok elküldését követő két órán belül Bogit két cég is felhívta. Mindkét cég személyes beszélgetés időpontját akarta lefixálni, az egyik munkahely egyenesen másnapra akarta behívni. Egy stúdiótól másnap délelőtt keresték Bogit, ahol nem számított a tapasztalatlanság hiánya, nevetve közölték a lánnyal, bármit meg lehet tanulni. A negyedik munkahelytől egy e-mail érkezett, hogy bár szimpatikusnak ta­lálták Bogit, túl magas a bérigénye – nettó 130 ezer forintot jelöltünk meg. Egy héttel később még két cég kereste meg Bogit, az egyik már a cég vezetőjének mutatta volna be a lányt, a hatodik cég is személyes el­be­szélgetésre hív­ta volna a pá­lyakezdő fi­atalt.

Zsófit – aki kétéves re­cep­ciós ta­pasz­talatával tu­dása szerint előnyben volt Bogival szemben – egyetlen egy cég kereste meg jelentkezése után egy nappal. Ugyanez a cég Bo­git kereste meg előbb, pedig Zsófi jelentkezését hamarabb küldtük el.







Állásinterjúnál a külsőségek döntenek – legalábbis a Bors tesztjén egyértelműen ez derült ki (képünk illusztráció) © Thinkstock

Külföldön is így döntenek a felvételről

Németh Anna, a munkahely-közvetítéssel foglalkozó Dreamjo.bs társalapítója szerint több nemzetközi kutatás bizonyítja: nem csak Magyarországon tapasztalható, hogy külső alapján, és nem képességei szerint választanak ki jelentkezőket egy-egy meghirdetett munkára. A szakember szerint előfordulhat, hogy a vonzó megjelenést magabiztossággal azonosítják, és bizonyos állásoknál ez szerepet játszhat döntésben.

