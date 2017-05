Kormányzati terv: hatcsillagos szálloda épül Etyeken

Magyarország első, hatcsillagos szállodájának tervét is elrejtették abba a fejlesztési programba, amely az Etyek–Felcsút–Bicske határolta térséget virágoztatná fel.

Magyarország első, hatcsillagos szállodájának tervét is elrejtették abba a fejlesztési programba, amely az Etyek–Felcsút–Bicske határolta térséget virágoztatná fel.

A kormány 2015 decemberében nyújtotta az első támogatást, 2,3 milliárd forintot a Pannónia Szíve Programhoz, amelynek célja, hogy a Fejér, és részben Komárom-Esztergom megyében található, a Vértes, a Velencei-tó és Bicske által határolt terület turizmusát fejlessze. Ebben a térségben található Orbán Viktor miniszterelnök szülőfaluja, Felcsút, valamint a borászatairól is híres Etyek, ami a fejlesztés első ütemében a legtöbb támogatást kapja, és amit még külön miniszterelnöki biztos is felügyel. A program keretében, részben európai uniós támogatásból hosszabbították volna meg a felcsúti kisvasutat Etyekig, de erről egyelőre letett a kormány.

A Pannónia Szíve Program azonban továbbra is tele van nagyívű tervekkel. Pezsgőfürdő néven hoznának létre egy 9000 négyzetméteres létesítményt, ahol egy pezsgőmúzeummal kombinált élményfürdő lenne. Emellett épülne a magyar találmányok emlékére Hungarikum-fürdő is, Rubik-kocka témájú medencékkel, golyóstoll alakú csúszdával, C-vitamin bárral. A Bicske és Mány közötti térségben pedig interaktív Planetárium is épülne, amelyben négydimenziós termekben élhetjük át a valódi űrutazás élményét.







Grandiózus Rubik-kockákból áll a fürdő a látványterven

A legnagyobb dobást azonban a 4112 fős Etyek és térsége kapná: a program külföldi turisták özönét vizionálva, három darab háromcsillagos, három darab négycsillagos, és Magyarországon elsőként, egy hatcsillagos szálloda felépítését szorgalmazza. Ilyen minősítést csak olyan hotel kaphat, ahol például az alkalmazottak száma nem lehet kevesebb, mint a vendégeké, illetve nyilvános helyeken, például étkezés közben is adott az egyéni elkülönülés lehetősége.







A tervekben Etyeken (képünkön) kívül Bicske és Felcsút is feltűnik © MTI

Telefonon és e-mailben kérdeztük Etyek polgármesterét, Garaguly Tibort, hogy mennyire reális a hatcsillagos szálloda felépülése és mikor várható, de lapzártánkig nem kaptunk választ.







Dubajban épült az első hatcsillagos. Az etyekiek is kapnak egyet, ha megvalósulnak a tervek

