Kiderült, hányan vannak kitiltva a Parlamentből

Először tiltott ki kormánypárti aktivistákat a Parlamentből Kövér László. Az Országgyűlés elnöke jelenleg hatvan embert nem enged be a T. Házba.

Először tiltott ki kormánypárti aktivistákat a Parlamentből Kövér László. Az Országgyűlés elnöke jelenleg hatvan embert nem enged be a T. Házba.

A Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas hat munkatársát tiltotta ki határozatlan időre Kövér László házelnök az Országgyűlés fennhatósága alatt lévő területről. A fideszes politikus haragját azzal vívták ki az aktivisták, hogy Simicska Lajos üzletembert ábrázoló, „Ez is az enyém” feliratú matricákat ragasztottak a Jobbik irodáinak ajtajaira a Képviselői Irodaházban.







A matricázás miatt lakolnak az aktivisták

Kövér már többtucatnyi em­bert tiltott ki a Parlamentből 2010-es megválasztása óta, főleg újságírókat, de képviselőként nem dolgozó politikusokat és aktivistákat is. Bár a beengedés szempontjából a házelnöknek teljhatalma van, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága idén februárban kimondta: új­ság­írókat nem lehet kitiltani egy ország par­lamentjéből, csak ha a közbiztonságot vagy a képviselőket fenyegető veszélyhelyzet áll fenn.







Kövér László nem lacafacázik © MTI

Parlamenti képviselőket ugyan nem lehet kitiltani az Országházból, de a házelnök utasítására az Országgyűlési Őrség eltávolíthatja a renitensnek ítélt hon­atyákat az ülésteremből. Mint az Országgyűlés Hivatalától megtudtuk, jelenleg hatvan ember nem léphet be a Parlamentbe a szabályellenes magatartása miatt.

Románia lazább

Európában nagyobb házelnöki szigorra is van példa, mint Kövér Lászlóé. Nagy-Britanniában például a házelnök nem csak kivezettetheti a képviselőket, még fizetésüket is megvonhatják. Romániában viszont elképesztő szabadság uralkodik a parlamentben: az újságírók még az ülésteremben is leülhetnek a képviselők mellé.