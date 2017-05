Hoppá! Fidelitas-tagokat tiltott ki Kövér László

Kitiltotta a Parlamentből a Fidesz ifjúsági szervezetének hat tagját Kövér László házelnök – értesült a Magyar Nemzet.

A Fidelitas ifjú politikusai ugyanis kedden Simicska Lajost ábrázoló, „Ez is az enyém” feliratú matricákkal ragasztották tele a Jobbik néhány irodájának ajtaját a Képviselői Irodaházban. A büntetés határozatlan időre szól. A ház­elnök az ügyben következetes volt: a közelmúltban egy ellenzéki politikust is elmeszelt hasonló akcióért. Fidelitas-aktivisták egyébként tegnap az Index és a Hír TV szerkesztőségének tábláira is ugyanilyen matricákat ragasztottak.