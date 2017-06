Eltiltották az állattartástól és százezrekre büntették Fülöp gazdáját

Újabb fejlemények érkeztek a brutális kegyetlenséggel megkínzott, majd rengeteg szenvedés után elpusztult Fülöp kutya gazdájáról.

Újabb fejlemények érkeztek a brutális kegyetlenséggel megkínzott, majd rengeteg szenvedés után elpusztult Fülöp kutya gazdájáról.

Mint ahogy korábban megírtuk, a futballszurkolók kezdeményezésére vasárnap rengeteg ember látogat majd Nagycserkeszre, ahol hosszú időn keresztül kínozta szívtelen gazdája a jószágot.

A Szurkolók Az Állatkínzás Ellen szerveződés képviselője beszélt Nagycserkesz polgármesterével, aki elárult néhány dolgot Fülöp gazdájáról és a település helyzetéről. Állításuk szerint az állatkínzót azonnali hatállyal eltiltották az állattartástól és hat számjegyű pénzbírsággal sújtották. Az ígéret szerint a településen rendkívüli eb összeírás is lesz, ami egyébként fél év múlva lett volna esedékes. Továbbá a helyi állatorvossal együttműködve elkezdik a kóbor kutyák ügyének megoldását.

A demonstráción beszédek is lesznek majd, amiket a helyi focipályán tartanak. Ezt követően egy sétára indul a tömeg, amely érinti az állatkínzó gazda házát is, ahol mindenki leteheti majd a gyertyáját. A tüntetésen várhatóan rengetegen lesznek, még külön buszokat is indítanak Budapestről.

Ahogy arról beszámoltunk, Fülöp nyakára műanyag zsinórt csomózott szorosan a gazdája. A zsineg a csontjáig hatolt, a feje a felismerhetetlenségig eltorzult. A nyíregyházi Állatbarát Alapítvány munkatársai azonban kezelésbe vették a kutyát, így szívmelengető átalakuláson ment keresztül. Napról napra egy ország kísérte figyelemmel a számos műtéten átesett ebet, aki nem bírta tovább a fájdalmakat, nemrég elpusztult.