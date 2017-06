Fociszurkolók szerveznek tüntetést a meghalt Fülöp, a kutya kínzásának helyszínéhez

Osszátok ezt a videót, hogy minél több emberhez eljusson! Szurkolók az állatkínzás ellen! Emberek!!! -ha nektek is elegetek van az állatkínzásból, -ha nektek is elegetek van, hogy az állatoknak nincsenek jogaik akkor gyertek, és tartsatok velünk egy demonstráció keretén belül emeljétek fel a hangotokat! Mindenki ismeri Fülöp történetét. Sajnálatos dolog, hogy ilyen és ehhez hasonló állatkínzások megtörténhetnek a 21. században. Kérünk minden állatbarátot, médiát, szurkolót (klubhovatartozástól függetlenül), hogy tartson velünk 2017.06.25-én vasárnap Nagycserkeszre egy demonstrációra... Jelezzük minden állatkínzónak, hogy felelniük kell a tetteikért! Gyertyát gyújtunk azon a helyen, ahol Fülöp hónapokig szenvedett. Mindenki hozzon magával egy gyertyát és emlékezzünk közösen erre a szegény ártatlan kiskutyára. Próbáljatok fekete pólóban megjelenni! NEM CSAK A SZURKOLÓKRA SZÁMÍTUNK! Várunk minden állatbarátot, MERT AZ ÁLLATOKNAK IS VANNAK JOGAIK!!! LETÖLTENDŐ BÖRTÖNBÜNTETÉST AZ ÁLLATKÍNZÓKNAK!