Csongrádi szépség lett a Miss Alpok Adria győztese - fotók

Péntek este koronázták meg a Miss Alpok-Adria szépségverseny magyarországi királynőjét. A korona a 25 éves Táborosi Dominika fejére került, aki ügyfélkapcsolati munkatársként dolgozik Csongrád megyében. Az első udvarhölgy a Békéscsabai gyógyszerész hallgató Sinkovicz Ágnes, a második udvarhölgy a Makón tanuló, de tótkomlósi 17 éves Jaksa Mercédesz lett.

Az egyik díjátadó a tizennégy éves Farkas Ricsike volt, akiről utoljára februárban írt a Bors. Másfél éves koráig egészséges volt, akkor azonban a máját és a tüdejét is meg kellett műteni, majd három évvel később tüdőtranszplantációra került sor. Tavaly augusztusban mindössze tizenkét kiló volt. Egyik nagy álma teljesült azzal, hogy a lányokat köszönthette a színpadon. Így szoríthatta meg a kezét Mercédesznek is, akit a márciusban az Egyesült Államokban moziba kerülő Red Sparrow című filmprodukcióhoz választottak ki ötszáz lány közül. Ez jó ugródeszka lehet a későbbiekhez, hiszen kacérkodik a gondolattal, hogy a modell pálya mellett elvégezné a Színművészeti Egyetemet is.

– Reménykedtem, hogy a versenyben bejutok a top háromba. A bátyám kint él Angliában, és amikor kimegyek az utcára sokszor leszólítanak. Azt hiszem, a hosszú hajammal ott is feltűnő jelenség vagyok – nevetett Mercédesz.

Hétfői számunkban elolvashatják a győztessel készült hosszabb interjút.







