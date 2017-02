A leggyűlöltebb brit anyuka durván el van szállva magától

És hogy jön ide Kate Winslet? Kiderül...

Nagy-Britannia leggyűlöltebb anyukájának nevezik - tegyük hozzá, nem alaptalanul - Karen Matthewst, miután exe nagybátyjával együtt megrendezte saját, kilencéves lányának elrablását még 2008-ban. Mondanunk sem kell, a közvéleményt felháborító eset mozgatórugója a pénzszerzés volt. Az asszonyt végül nyolc év szabadságvesztésre ítélték - de büntetésének felét letöltve 2012. áprilisában szabadulhatott.

Az ügyet egyébként a BBC kétrészes tévéfilm formájában is feldolgozta The Moorside címen: az első részt február 7-én mutatták be, míg a második 14-én kerül majd először adásba.







"Látta Shannon Matthewst?" kérdezte pólóján az anya. Ekkor persze még senki sem sejtette: ő maga nyugtatózta be a kislányt, és tartja fogva

Nos, Karen Matthews - talán épp a tévéfilm kapcsán - újra fejébe vette, hogy meggazdagodik. Ha már lánya elrablásával nem jött be a dolog, most könyvet írna a történtekből - Az igazság címen. Mondanunk sem kell, az asszony meg van róla győződve, hogy az írás bestseller lesz, sőt, mozifilm is készül belőle. Természetesen már azt is tudja, ki lenne a főszereplő: Kate Winslet - írja a Sun.

"Arra számít, hogy bestseller lesz, és hogy ebből fog meggazdagodni" – nyilatkozta a nő egyik ismerőse. "Teljesen őrült, azt gondolja, hogy majd Kate Winslet játssza őt a könyv filmváltozatában. Amikor ezt mesélte nekem, még Kate nevét sem tudta, csak annyit mondott, hogy "ki kéne kapniuk őt a Titanicból, hogy engem eljátsszon, jól csinálná!"