A buszmegállói tragédia túlélője: Zokogva néztem, hogy küzdenek a fiú életéért

Mécsesek sokasága jelzi a Dózsa György úton a hétfő délutáni baleset helyszínét. Az emberek meg-meg állnak és szörnyülködnek, nézegetik a félig felszáradt vértócsákat, és rázzák a fejüket.

A Bors megtalálta a baleset egyik sérültjét, Schultheisz Lászlóné a második születésnapját ünnepli, néhány méteren múlott az élete, ő is abban a buszmegállóban ácsorgott, amelybe a Mercedes belecsapódott.







Schultheisz Lászlónénak a keze és a válla zúzódott meg © Bors

– Egy hölggyel beszélgettünk, hirtelen arra eszméltünk, hogy egy Mercedes hatalmas csattanással a megállóba hajt – idézte fel a baleset pillanatait az asszony. – Szinte fel sem fogtuk, mi történik, annyira gyors volt az egész. Én szerencsésen megúsztam, zúzódott a kezem és eléggé fáj a vállam, de nagy baj nem történt. Nem úgy, mint azzal a fiúval, akit a kocsi telibe talált. Most is látom magam előtt, ahogy próbálják újraéleszteni, jó sokáig, legalább egy órán át, de lehet, több is volt. Lehetett látni rajta, hogy reménytelen. Zokogtam, mert nagyon sajnáltam. Egy másik lány, aki szerencsésen megúszta, húszéves lehet, neki a szemébe repültek a szilánkok – mondta megtörve Schultheiszné.

Az 58 éves özvegyasszony hozzátette: 12 éve él a környéken, és nem ez az első baleset a kereszteződésben. A hölgy több szemtanúval ellentétben úgy emlékszik: bár a Mercedes meglehetősen gyorsan hajtott, de nem ment át a piros lámpán.







A hétfői baleset helyszíne kedden © Bors

A Citroënnel ütköző Mercedest a tíz évvel ezelőtt a kecskeméti maffiaperben elítélt férfi vezette. A maffiaper vádlottjait bűnszervezetben elkövetett emberölés előkészülete, fegyvercsempészet és más bűncselekmények miatt mondták ki bűnösnek, a férfi néhány éve szabadult.

Egyelőre nem lehet tudni, ki hibázott. Szemtanúk szerint a Citroën balra kanyarodott, és nem adta meg az elsőbbséget a Mercinek, amely viszont jóval a megengedett sebesség fölött közlekedhetett. Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunkkal közölte: egyelőre senkit sem gyanúsítottak meg. Halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt folyik eljárás. A pestisracok.hu szerint a Mercedes sofőrje nem állt drog vagy alkohol befolyásoltsága alatt.

A balesetben egy 23 és egy 37 éves férfi vesztette életét, utóbbi a kórházba szállítás után hunyt el. Ő a Citroën anyósülésén utazott. Mindkét áldozat a Fővárosi Vízműveknél dolgozott, a cég tegnap együttérzéséről biztosította a munkatársak hozzátartozóit.

Vétlennek érzi magát

A Mercedest vezető férfi a Velvetnek azt mondta, hogy mérhetetlenül sajnálja, ami történt, de vétlennek érzi magát. Szerinte az ütközés azért lehetett ilyen brutális erejű, mert a két autó szinte frontálisan csapódott egymásnak.









A férfi azt állítja, hogy a Citroën a Kassák Lajos utcába kanyarodott be balra, amikor a Mercedesével nekiütközött. M. Richárd a Váci út irányából ment a Hősök tere felé, és mivel mindkettőjüknek zöld volt a lámpa, a kanyarodó autóval szemben neki lett volna elsőbbsége, de a Citroën bevágott elé.