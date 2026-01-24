Feltöltődés Hete – The Senses of Budapest: élményalapú kikapcsolódás februárban Budapesten

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 12:15
Február közepén Budapesten egy teljes héten át szervezett programok kínálnak lehetőséget arra, hogy a város a pihenés és a kikapcsolódás oldaláról mutatkozzon be. A Feltöltődés Hete – The Senses of Budapest programjai városszerte kínálnak inspiráló élményeket azoknak, akik a tél végén tudatosan szeretnének feltöltődni.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A Feltöltődés Hete – The Senses of Budapest elnevezésű programsorozat február 16. és 22. között tematikus eseményekkel és látnivalókkal várja a vendégeket Budapesten. A kezdeményezés célja, hogy a város kulturális, gasztronómiai és wellnesskínálata egy közös ernyő alatt, könnyen áttekinthető formában jelenjen meg a látogatók számára.

A Feltöltődés Hete - The Senses of Budapest programsorozat része a wellness- és fürdőprgram is, mint például egy nap a Széchenyi fürdőben.
A Feltöltődés Hete - The Senses of Budapest programsorozatból nem maradhatnak ki a wellness- és fürdőprogramok sem. 
Fotó: Kadagan /  Shutterstock 
  • Érzékszervek szerinti programok: zene, vizuális élmények, wellness, gasztronómia és aromák.
  • Könnyű tervezhetőség: események egy helyen elérhetők, foglalás közvetlenül a szolgáltatóknál.
  • Budapesti kikapcsolódás: február közepén egy hét a pihenés és feltöltődés jegyében.

Feltöltődés Hete - The Senses of Budapest: programok az öt érzékszerv mentén

A kezdeményezés alapötlete szerint az élmények az öt érzékszerv köré szerveződnek. A programok között szerepelnek zenei és hangalapú események, vizuális élményeket kínáló kiállítások és városi séták, testi regenerálódást segítő fürdő- és wellnessprogramok, gasztronómiai kóstolók, valamint illatokra és aromákra épülő workshopok. A kínálat tudatosan a lassabb tempót, az elmélyülést és a városi környezetben is elérhető feltöltődést helyezi előtérbe.

A hallásra építő események között különleges zenei estek, hangfürdők és akusztikus programok jelennek meg. A látványra fókuszáló kínálat múzeumi eseményeket, kiállításokat és tematikus városi sétákat foglal magában. Az érintés és a testi regenerálódás a fürdők, spák, jóga- és relaxációs programok világában kap szerepet. Az ízlelés a gasztronómiai élményeken keresztül jelenik meg, míg a szaglás az aromaterápiás és szaunaprogramokkal kerül előtérbe.

A Magyar Zene Háza kívülről egy téli napon.
Budapest gazdagságát hirdeti zenei és esztétikai, vizuális céllal is a Magyar Zene Háza.
Fotó: Nina Alizada /  Shutterstock 

A programhét eseményei egy helyen, online felületeken – a szervező Visit Hungary, illetve a programhoz csatlakozó partnerek felületein – lesznek elérhetők, ahol a látogatók részletes leírásokat találnak, és közvetlenül a szolgáltatóknál foglalhatnak. A kínálat napokra bontva is tervezhető, így akár egyetlen esti program, akár egy többnapos budapesti kikapcsolódás is könnyen összeállítható.

A Feltöltődés Hete – The Senses of Budapest jól illeszkedik az év eleji utazási tervekhez: azoknak szól, akik a zsúfolt főszezonon kívül, nyugodtabb környezetben keresnek élményeket. A tematikus hét egyszerre ad ötletet rövid városi programokra és hosszabb, pihenésközpontú tartózkodásra, miközben Budapest sokoldalú arcát mutatja meg a vendégeknek.

Nézd meg videón is Budapest varázsát:

