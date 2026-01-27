Munkát keresel? Profi fotós árulta el, hogy készíthetsz meggyőző önéletrajz fotót 2026-ban: a siker garantált

Az önéletrajzodban szereplő portré elsődleges célja a hitelességed alátámasztása. A kép már az első pillanatban elárulja, mennyire vagy magabiztos, mennyire vagy jelen és mennyire érzed otthon magad a saját szerepedben. Ezúttal Papp Alexandra fotográfust kérdeztük arról, hogyan készül az az önéletrajz fotó, amely valóban profi hatást kelt. Mutatjuk azokat a tippeket, amelyekkel lépéselőnybe kerülhetsz a többi álláskeresővel szemben!

Az sikeres állásjelentkezés alapfeltétele, egy profi önéletrajz fotó. Így készíthetsz meggyőző képet a CV-dbe!

Fotó: Ple Kulnipa / Shutterstock

Az önéletrajzodban szereplő képed egy első benyomást ad rólad, még mielőtt beleolvasnának a tapasztalataidba.

A testtartás és az arckifejezés legalább olyan fontos, mint a megfelelő póz.

A hitelesség erősebb üzenet, mint a tökéletes mosoly.

Így készíthetsz tökéletes önéletrajz fotót az álláskereséshez

Mi az, amitől valaki azonnal magabiztosabbnak tűnik a képeken?

A fotográfus szerint nem a sminken vagy a szépfrizurádon múlik, hogy elég magabiztosnak tűnsz-e:

„A magabiztosságodat egy fotón leginkább a testtartásod adja át. Nem a túlzott pózolás számít, és nem is az, hogy mennyire ‘szép’ valaki, hanem hogy mennyire érzi magát kényelmesen a saját testében. A kamera észreveszi a bizonytalanságot.” – mondja a fotós.

A feszültség, a bizonytalan vállak és a „csak essünk túl rajta” nézés mind meglátszanak a fotón. Alexandra szerint a jó önéletrajz fotó egyik kulcsa az egyensúly.

„A határozott testtartás inkább az apró részletekben rejlik. Ha a súly egyenletesen oszlik el, a vállak nincsenek előreesve, a fej pedig természetesen áll, az már kellő magabiztosságot sugall” – és ez az ülő pozícióban készített képekre is igaz: „Ülő pozícióban is érdemes figyelni rá, hogy ne ‘essünk össze’ a képen. A derekunk legyen megtámasztva, a vállainkat húzzuk lazán hátra. Így a fotó sokkal professzionálisabb hatást kelthet” – hangsúlyozza a fotós.

Mosolyogjunk vagy ne az önéletrajz fotónkon?

Melyik a jobb a CV-ben: mosoly vagy komoly arc?

Fotó: Golubovy / Shutterstock

Örök kérdés, hogy mosolyogni kell-e egy önéletrajz fotón, vagy inkább próbáljunk komoly arcot vágni. Papp Alexandra szerint:

„Nem a mosoly számít, inkább az arckifejezés hitelessége. Általában szerintem az enyhe, természetes mosoly működik a legjobban. A túl komoly arc zárkózottságot tükrözhet, vagy feszültnek tűnhetünk tőle. Egy túl széles mosoly viszont harsány lehet egy CV-be.”

Egy finom mosoly nyitottságot és együttműködőkészséget sugall, ami a legtöbb munkakörnél előnyt jelent

– tanácsolja a fotográfus.