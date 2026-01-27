Munkát keresel? Profi fotós árulta el, hogy készíthetsz meggyőző önéletrajz fotót 2026-ban: a siker garantált

Az önéletrajzodban szereplő portré elsődleges célja a hitelességed alátámasztása. A kép már az első pillanatban elárulja, mennyire vagy magabiztos, mennyire vagy jelen és mennyire érzed otthon magad a saját szerepedben. Ezúttal Papp Alexandra fotográfust kérdeztük arról, hogyan készül az az önéletrajz fotó, amely valóban profi hatást kelt. Mutatjuk azokat a tippeket, amelyekkel lépéselőnybe kerülhetsz a többi álláskeresővel szemben!
A fotográfus szerint nem a sminken vagy a szépfrizurádon múlik, hogy elég magabiztosnak tűnsz-e:
„A magabiztosságodat egy fotón leginkább a testtartásod adja át. Nem a túlzott pózolás számít, és nem is az, hogy mennyire ‘szép’ valaki, hanem hogy mennyire érzi magát kényelmesen a saját testében. A kamera észreveszi a bizonytalanságot.” – mondja a fotós.
A feszültség, a bizonytalan vállak és a „csak essünk túl rajta” nézés mind meglátszanak a fotón. Alexandra szerint a jó önéletrajz fotó egyik kulcsa az egyensúly.
„A határozott testtartás inkább az apró részletekben rejlik. Ha a súly egyenletesen oszlik el, a vállak nincsenek előreesve, a fej pedig természetesen áll, az már kellő magabiztosságot sugall” – és ez az ülő pozícióban készített képekre is igaz: „Ülő pozícióban is érdemes figyelni rá, hogy ne ‘essünk össze’ a képen. A derekunk legyen megtámasztva, a vállainkat húzzuk lazán hátra. Így a fotó sokkal professzionálisabb hatást kelthet” – hangsúlyozza a fotós.
Örök kérdés, hogy mosolyogni kell-e egy önéletrajz fotón, vagy inkább próbáljunk komoly arcot vágni. Papp Alexandra szerint:
„Nem a mosoly számít, inkább az arckifejezés hitelessége. Általában szerintem az enyhe, természetes mosoly működik a legjobban. A túl komoly arc zárkózottságot tükrözhet, vagy feszültnek tűnhetünk tőle. Egy túl széles mosoly viszont harsány lehet egy CV-be.”
Egy finom mosoly nyitottságot és együttműködőkészséget sugall, ami a legtöbb munkakörnél előnyt jelent
– tanácsolja a fotográfus.
Más kép illik egy irodai pozícióhoz, és más egy kreatív szakmához, ezért univerzális szabályok nincsenek. Azonban egy világos, letisztult háttérrel, természetes fényekkel és rendezett megjelenéssel nem tudsz mellélőni, bárhová adod is be a jelentkezésedet.
A CV-képed akkor lesz jó, ha megjegyezhető, de nem kelt nagy feltűnést. A kulcs az őszinteség és a természetesség.
Az alábbi tippeket is használd fel, hogy profi önéletrajzot készíthess:
