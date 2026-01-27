Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Munkát keresel? Profi fotós árulta el, hogy készíthetsz meggyőző önéletrajz fotót 2026-ban: a siker garantált

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 15:45
Hogy kié lesz egy meghirdetett pozíció, az sokszor apróságokon áll vagy bukik, ezért alaposan át kell gondolnod, milyen képet illesztesz a CV-be. Az önéletrajz fotód sok mindent elárul rólad egy HR-esnek, aki pillanatok alatt dönt arról, tovább olvas-e vagy sem. Mutatjuk, mire kell figyelned!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az önéletrajzodban szereplő portré elsődleges célja a hitelességed alátámasztása. A kép már az első pillanatban elárulja, mennyire vagy magabiztos, mennyire vagy jelen és mennyire érzed otthon magad a saját szerepedben. Ezúttal Papp Alexandra fotográfust kérdeztük arról, hogyan készül az az önéletrajz fotó, amely valóban profi hatást kelt. Mutatjuk azokat a tippeket, amelyekkel lépéselőnybe kerülhetsz a többi álláskeresővel szemben!

Önéletrajz fotót és CV-ket ellenőrző öltönyös nő az íróasztalnál
Az sikeres állásjelentkezés alapfeltétele, egy profi önéletrajz fotó. Így készíthetsz meggyőző képet a CV-dbe!
Fotó: Ple Kulnipa / Shutterstock 
  • Az önéletrajzodban szereplő képed egy első benyomást ad rólad, még mielőtt beleolvasnának a tapasztalataidba.
  • A testtartás és az arckifejezés legalább olyan fontos, mint a megfelelő póz.
  • A hitelesség erősebb üzenet, mint a tökéletes mosoly.

Így készíthetsz tökéletes önéletrajz fotót az álláskereséshez

Mi az, amitől valaki azonnal magabiztosabbnak tűnik a képeken?

A fotográfus szerint nem a sminken vagy a szépfrizurádon múlik, hogy elég magabiztosnak tűnsz-e:

„A magabiztosságodat egy fotón leginkább a testtartásod adja át. Nem a túlzott pózolás számít, és nem is az, hogy mennyire ‘szép’ valaki, hanem hogy mennyire érzi magát kényelmesen a saját testében. A kamera észreveszi a bizonytalanságot.” – mondja a fotós.

A feszültség, a bizonytalan vállak és a „csak essünk túl rajta” nézés mind meglátszanak a fotón. Alexandra szerint a jó önéletrajz fotó egyik kulcsa az egyensúly.

„A határozott testtartás inkább az apró részletekben rejlik. Ha a súly egyenletesen oszlik el, a vállak nincsenek előreesve, a fej pedig természetesen áll, az már kellő magabiztosságot sugall” és ez  az ülő pozícióban készített képekre is igaz: „Ülő pozícióban is érdemes figyelni rá, hogy ne ‘essünk össze’ a képen. A derekunk legyen megtámasztva, a vállainkat húzzuk lazán hátra. Így a fotó sokkal professzionálisabb hatást kelthet” – hangsúlyozza a fotós.

Mosolyogjunk vagy ne az önéletrajz fotónkon?

Önéletrajz fotót készítő fiatal nő
Melyik a jobb a CV-ben: mosoly vagy komoly arc?
Fotó: Golubovy / Shutterstock 

Örök kérdés, hogy mosolyogni kell-e egy önéletrajz fotón, vagy inkább próbáljunk komoly arcot vágni. Papp Alexandra szerint:

„Nem a mosoly számít, inkább az arckifejezés hitelessége. Általában szerintem az enyhe, természetes mosoly működik a legjobban. A túl komoly arc zárkózottságot tükrözhet, vagy feszültnek tűnhetünk tőle. Egy túl széles mosoly viszont harsány lehet egy CV-be.”

Egy finom mosoly nyitottságot és együttműködőkészséget sugall, ami a legtöbb munkakörnél előnyt jelent

– tanácsolja a fotográfus.

A pózon túl: háttér, stílus, smink, frizura

Más kép illik egy irodai pozícióhoz, és más egy kreatív szakmához, ezért univerzális szabályok nincsenek. Azonban egy világos, letisztult háttérrel, természetes fényekkel és rendezett megjelenéssel nem tudsz mellélőni, bárhová adod is be a jelentkezésedet.

A CV-képed akkor lesz jó, ha megjegyezhető, de nem kelt nagy feltűnést. A kulcs az őszinteség és a természetesség.

Az alábbi tippeket is használd fel, hogy profi önéletrajzot készíthess:

