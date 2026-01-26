BYD Dolphin Surf – Az elektromos kisautó, amely a városi közlekedésre született

A BYD Dolphin Surf pont olyan, mint egy cuki aszfaltbuborék rengeteg energiával: méreteivel, formás idomaival és megfizethető árával ez a tökéletes, városra hangolt elektromos kisautó, amely nem akar többnek látszani, mint ami. Viszont azt nagyon jól tudja, amire egy mindennap használt autótól szükségünk lehet – fokozott hatékonysággal és maximális biztonsággal.

A BYD Dolphin Surf kompakt méreteivel és barátságos formáival ideális választás városi közlekedéshez.

Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

Gyors? Nem igazán. De elég fürge a városi forgalomban.

Három vezetési mód közül választhatunk: Comfort, Sport és Eco.

A menetkomfort megfelelő, de nem elég kifinomult ahhoz, hogy elnyelje a nagyobb buckákat.

Kisméretű és könnyen parkolható, ideális a zsúfolt városi utcákra.

Megfizethető ár és alacsony fenntartási költség, elektromos hajtással.

Kicsi, praktikus, megfizethető - Mit tud a BYD Dolphin Surf a hétköznapokban

Külcsín: kicsi, kedves, városbarát

A BYD Dolphin Surf mérete ideális a gyors városi közlekedéshez: nagyjából 4 méteres hossz, rövid túlnyúlások és könnyen belátható karosszéria jellemzi. A dizájn lekerekített, barátságos, szinte mosolygós, nincs benne semmi agresszió vagy túlgondolt sportosság. Az elöl zárt maszk és a keskeny fényszórók azonnal jelzik az elektromos hajtást, az oldalnézet pedig kompakt, arányos összképet eredményez, ami különösen a nők szívét dobogtatja meg. A kéttónusú fényezések, világos színek és fiatalos részletek kifejezetten jól állnak neki.

Modern dizájn és praktikus belső tér a mindennapi használathoz.

Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

Vezettük reggel a városi dugóban, hétvégén elgurultunk vele vidékre (Budapesttől Eger belvárosáig), majd jól megpakoltuk egy bevásárlás végén – és bizony remekül teljesített. Elindulni vele egyszerű, vezetni könnyű, parkolni vele gyerekjáték, szűk utcákban is remek partnernek bizonyult, ami valljuk be, nekünk nőknek erősen imponál.

Belbecs: ne tévesszen meg a mérete

Ez az aprócska kisautó a magasabb kategóriájú autókkal is felveszi a versenyt. A Dolphin Surf beltere az a pont, ahol sokaknak kellemesen megemelkedik a szemöldöke. Meglepően igényes anyaghasználat, világos színek és letisztult formák fogadnak. A modellre jellemző forgatható központi érintőkijelző itt is jelen van, gyors reakcióidővel, átlátható menüvel, Apple CarPlay és Android Auto vezeték nélküli támogatással.

A digitális műszeregység informatív, de nem zsúfolt, a kezelőszervek logikusak, könnyen megszokhatók. Elöl kényelmes az üléspozíció, a magasabb vezetők is jól elférnek. Hátul inkább rövidebb utakra ideális a hely, de egy városi elektromos kisautónál ez teljesen elfogadható kompromisszum. A csomagtartó kb. 300 literes, ami bőven elég bevásárláshoz, edzőtáskához vagy egy hétvégi kiruccanáshoz.

Motor, akkumulátor és hatótáv: a város az igazi terepe

A BYD Dolphin Surf modellben a már jól ismert Blade akkumulátor található, amely lítium-vas-foszfát (LFP) alapú technológiát használ a biztonság és a tartósság fokozása érdekében. Az autó elektromos hajtása tudatosan nem a sportosságra, hanem a hatékony városi használatra koncentrál. Az alapváltozat kb. 88 lóerős villanymotort kapott, amely a papírformánál élénkebb érzetet nyújt az azonnali nyomatéknak köszönhetően. Lámpától indulva gyors, forgalomban magabiztos, és nem igényel különösebb tanulási időt.