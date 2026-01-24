Ennyit kérnek az emberi testrészekért a szervkereskedők

Az emberi szervkereskedelem a világ legtöbb országában illegális.

Az Amerikai Egyesült Államokban a szervek tudományos célú adásvétele ésszerű összegben meghatározva kiskaput jelent.

Amerikai szervkereskedő cégek hivatalos keretek között adnak el testeket oktatási célra, orvostechnológia eszközök tesztelésére és kutatási célokra.

Az illegális szervkereskedelem világszinten virágzik, a feketepiacon főként kétségbeesett, transzplantációra váró személyek vásárolnak magas összegekért.

Kiadtak egy listát az emberi testrészek megközelítőleges értékéről nemrég. Az árakat olyan amerikai vállalatok ajánlatai alapján állították össze, amelyek az Egyesült Államokban legálisan működve, oktatási célokra, orvostechnológiai eszközök tesztelésére és kutatási célokra értékesítenek emberi szerveket és különböző testrészeket, akár egy teljes egészében megmaradt emberi testet. Hozzávetőlegesen a szervkereskedelem feketepiaci árai is ismertek, a kettőt összevetve hatalmas különbségek látszódnak.

A szervkereskedelem bizonyos formája legálisan működik az Egyesült Államokban, az illegális, transzplantációs célokkal működő gyakorlat ellenben világszinten jelen van.

Hogyan zajlik a szervkereskedelem legális keretek között?

Az Amerikai Egyesült Államokban az Egységes Anatómiai Adományozási Törvény sok más államhoz hasonlóan ugyan tiltja az emberi szövetek eladását, de egy külön záradék szerint „ésszerű összeg” felszámítása az emberi testrészek „feldolgozásáért” megengedett. Ennek a laza szabályozásnak a következtében az USA-ban legálisan működhetnek olyan vállalatok, amelyek profitszerzés céljából önként felajánlott emberi testrészekkel kereskedhetnek. Kilenc évvel ezelőtt, vagyis 2017-ben 25 ilyen testkereskedő céget azonosítottak az államokban. Ezek a cégek „nem transzplantációs szövetbankoknak” nevezik magukat, holttesteket szereznek be, és egész testeket vagy testrészeket adnak el egyetemeknek, köztük orvostudományi egyetemeknek anatómiai oktatási célokra, implantátumokat és sebészeti eszközöket tesztelő orvostechnikai cégeknek tesztelésekre, nem ritkán pedig katonai kutatási programoknak különböző kutatásokhoz.

„Mivel az államokban nincs olyan szabályozás, amely megtiltaná, hogy ilyen módon pénzt keressenek, így kialakult egy iparág, amelyben olyan emberek is testeket bocsáthatnak rendelkezésre, akiknek nincs tudományos kutatási hátterük” – nyilatkozta korábban Jenny Kleeman kutató, aki Az élet ára című könyvében részletesen foglalkozik a témával. Mint arra rámutatott, egy amerikai vállalatnak nemcsak az országán belül, hanem több mint 50 másik országba is sikerült már testrészeket szállítania.

Ez egy több millió dolláros iparág, amely virágzik az Egyesült Államokban. Egy vállalat például három év alatt körülbelül 9,3 millió fontot (4,1 milliárd forint) keresett

– árulta el Kleeman. Az egykor Arizónában működő Biológiai Erőforrás Központ korábbi belső dokumentumai szerint egy teljes test ára 4,4 millió forintnak megfelelő összeg körül mozog, míg a különböző emberi szervek árai a következőképpen alakulnak a LADBible összesítése szerint:

Testtörzs (a mellkast, hasat és hátat magában foglaló központi testrész, amelyben a létfontosságú szervek találhatók) – 1 millió forint

Máj – 199 ezer forint

Fej – 163 ezer forint

Láb – 115 ezer forint

Alsó lábszár – 115 ezer forint

Gerinc – 97 ezer forint

Artéria – 21 ezer forint

Köröm – 2 ezer forint

Lényeges megjegyezni, hogy ezek a szervek és testrészek halott emberektől származnak, tehát transzplantációs célra nem alkalmazhatók. Az adásvételük szigorúan tudományos, oktatási, kutatási céllal történik.

Így alakulnak a feketepiaci árak Az Egyesült Államokban legálisan működő vállalatokkal ellentétben az illegális, emberkereskedelmet magában foglaló szervkereskedelem célja a friss emberi szervek értékesítése szervátültetésre várók számára. Az igen jövedelmező bűnözői üzletág éves forgalma nagyjából 275 és 557 milliárd forint között mozog. A bűnözők leggyakrabban vesével üzletelnek, ezt a máj követi a sorban. Vese: 16.000.000 – 40.000.000 Ft

16.000.000 – 40.000.000 Ft Máj: 33.000.000 – 48.000.000 Ft

33.000.000 – 48.000.000 Ft Szív: 43.000.000 – 95.000.000 Ft

43.000.000 – 95.000.000 Ft Tüdő: 49.000.000 – 95.000.000 Ft

49.000.000 – 95.000.000 Ft Hasnyálmirigy: 36.000.000 – 46.000.000 Ft

36.000.000 – 46.000.000 Ft Szaruhártya: 6.500.000 – 10.000.000 Ft

6.500.000 – 10.000.000 Ft Teljes test: akár 330.000.000+ Ft (ezzel szemben az elrabló/közvetítő 3-10 millió forintnak megfelelő összeget kap)

