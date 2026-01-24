Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Gács Rezső, Rodolfo a fürdőszobában

Rodolfo csalt, de elképesztően profin csinálta: íme a trükk, ami Gács Rezsőt világhírűvé tette

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 15:45
Te ismered Gács Rezső hihetetlen történetét? A szegény sorból jött kisfiú nem született csodagyereknek. Ami viszont megadatott neki, az az idő, a türelem és a sors keze volt, ami szó szerint a lába elé sodort néhány dunai kavicsot. Így született meg Rodolfo, akinek neve máig egyet jelent a magyar bűvészet aranykorával.
1987. január 25-én hunyt el Rodolfo, polgári nevén Gács Rezső, aki bebizonyította a magyar nézőközönségnek, hogy a csalás is lehet tisztességes. Mi több, elképesztően szórakoztató. Halálának évfordulóján nem csak trükkjeiről érdemes megemlékeznünk: karrierútja legalább olyan izgalmas, mint megérteni, hogy tüntette el egy egész villamos utasainak értékeit anélkül, hogy észrevették volna.

Gács Rezső, Rodolfo a magyar bűvész fekete-fehér fotója.
Rodolfo: így lett a nincstelen fiúból utánozhatatlan bűvészzseni, akinek az egész ország ismerte a nevét.
Fotó: Wikipédia
  • Gács Rezső Budapesten, egy zsidó család gyermekeként született.
  • A szemfényvesztés rejtelmeibe Ódry Zuárd vezette be.
  • Rodolfo művésznéven vált világhírű bűvésszé.
  • 1987. január 25-én hunyt el Budapesten.

Volt élete Rodolfo előtt is

Gács Rezső 1911-ben született Budapesten, szerény körülmények között. Gyermekkorában visszahúzódó, csendes személyiség volt, tanulmányait anyagi okokból korán befejezte. A bűvészettel nem intézményes keretek között találkozott először, hanem egy sorsszerű utcai élményként: egy kínai gyöngyárustól tanult egyszerű trükk indította el karrierjén, aki dunai kavicsokkal mutatott trükköket a fiatal fiúnak. Később a fordulópontot Ódry Zuárd megjelenése jelentette. Zuárd, a Magyar Mágusok Szövetségének elnöke véletlenül pillantotta meg Rezsőt, aki épp a korábban tanult trükkjével büszkélkedett barátainak a Mátyás téren. A bűvész felismerte a fiú kézügyességét, felkarolta és éveken át kizárólag a bűvészet alapjaira tanította Rodolfót, aki később hangsúlyozta, hogy ez a lassú tanulási folyamat határozta meg egész pályáját.

Rodolfo, a világhírű szemfényvesztő

Miután nem vették fel a Magyar Amatőr Bűvészek Egyesületébe, artistaként kezdett dolgozni, majd varietékben és mulatókban lépett fel. Tudatosan építette fel műsorát: látványos mutatványai mellett, provokatív elemekkel hívta fel magára a figyelmet. A 30-as évektől önálló revücsapattal turnézott, fellépett a Balkánon, Törökországban, Egyiptomban, később Nyugat-Európa nagyvárosaiban is. Külföldön is nagy sikert aratott: rendszeresen visszahívták újabb előadásokra.

A tanítványból mester lett

Rodolfo nemcsak előadó volt, hanem oktató is. Tanított az Artista Akadémián és az Állami Artistaképzőben, könyveket írt, közülük a legismertebb a "Vigyázat! Csalok!" című bűvésztrükk-gyűjtemény.

Rodolfo bűvész könyve, a Vigyázat! Csalok!
Vigyázat! Csalok! - Rodolfo legismertebb könyve, amit 1957-ben adtak ki. 
Fotó: antikvarium.hu

Több ezer bűvésztrükköt ismert, ezek közül körülbelül ezret tartott színpadra készen. A televízió rendszeresen közvetítette fellépéseit. Neve hamar széles körben híressé vált. Ami pedig megkülönböztette minden más bűvésztársától, hogy stílusa tárgyilagos volt. Messziről kerülte a misztikus körítést, a bűvészetet tanulható és tanítható mesterségként kezelte.

A háború alatt és után is folyamatosan dolgozott, kórházakban és kisebb helyszíneken éppúgy fellépett, mint nagyközönség előtt. Még 70 éves kora után is alázattal, napi rendszerességgel gyakorolt. Utolsó fellépésére 1986-ban került sor. Egy évvel később, 1987. január 25-én, 4 nappal felesége halála után hunyt el.

Az alábbi videóra kattintva megnézheted Rodolfo néhány híres trükkjét:

