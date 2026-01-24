Rodolfo csalt, de elképesztően profin csinálta: íme a trükk, ami Gács Rezsőt világhírűvé tette

1987. január 25-én hunyt el Rodolfo, polgári nevén Gács Rezső, aki bebizonyította a magyar nézőközönségnek, hogy a csalás is lehet tisztességes. Mi több, elképesztően szórakoztató. Halálának évfordulóján nem csak trükkjeiről érdemes megemlékeznünk: karrierútja legalább olyan izgalmas, mint megérteni, hogy tüntette el egy egész villamos utasainak értékeit anélkül, hogy észrevették volna.

Rodolfo: így lett a nincstelen fiúból utánozhatatlan bűvészzseni, akinek az egész ország ismerte a nevét.

Fotó: Wikipédia

Volt élete Rodolfo előtt is

Gács Rezső 1911-ben született Budapesten, szerény körülmények között. Gyermekkorában visszahúzódó, csendes személyiség volt, tanulmányait anyagi okokból korán befejezte. A bűvészettel nem intézményes keretek között találkozott először, hanem egy sorsszerű utcai élményként: egy kínai gyöngyárustól tanult egyszerű trükk indította el karrierjén, aki dunai kavicsokkal mutatott trükköket a fiatal fiúnak. Később a fordulópontot Ódry Zuárd megjelenése jelentette. Zuárd, a Magyar Mágusok Szövetségének elnöke véletlenül pillantotta meg Rezsőt, aki épp a korábban tanult trükkjével büszkélkedett barátainak a Mátyás téren. A bűvész felismerte a fiú kézügyességét, felkarolta és éveken át kizárólag a bűvészet alapjaira tanította Rodolfót, aki később hangsúlyozta, hogy ez a lassú tanulási folyamat határozta meg egész pályáját.

Rodolfo, a világhírű szemfényvesztő

Miután nem vették fel a Magyar Amatőr Bűvészek Egyesületébe, artistaként kezdett dolgozni, majd varietékben és mulatókban lépett fel. Tudatosan építette fel műsorát: látványos mutatványai mellett, provokatív elemekkel hívta fel magára a figyelmet. A 30-as évektől önálló revücsapattal turnézott, fellépett a Balkánon, Törökországban, Egyiptomban, később Nyugat-Európa nagyvárosaiban is. Külföldön is nagy sikert aratott: rendszeresen visszahívták újabb előadásokra.

A tanítványból mester lett

Rodolfo nemcsak előadó volt, hanem oktató is. Tanított az Artista Akadémián és az Állami Artistaképzőben, könyveket írt, közülük a legismertebb a "Vigyázat! Csalok!" című bűvésztrükk-gyűjtemény.