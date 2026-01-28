Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Hihetetlen felfedezés: 1400 év után bukkantak rá a rejtélyes „felhőnép” elveszett sírjára – ez mindent megváltoztat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 21:30
Elképesztő felfedezést tettek a kutatók. Megvan a „felhőnép” sírja.

Az „évtized régészeti felfedezéseként” emlegetik azt az ősi sírt, amelyet Mexikóban, Oaxaca középső völgyeiben tártak fel régészek. A több mint 1400 éves kőépítményt a zapoték civilizáció hozta létre, amely saját magát Be'ena'ának, vagyis „felhőnépnek” nevezte.

A felhőnép sírja feltárul.
Illusztráció: m_sovinskii / Shutterstock

Bizonyíték a rejtélyes „felhőnépre”?

A zapotékok hite szerint őseik a felhőkből származtak, haláluk után pedig lelkük visszatért az égbe. A most feltárt sír ennek a hitvilágnak látványos lenyomata: a bejáratnál egy hatalmas, faragott bagoly látható, nyitott csőrében egy zapoték uralkodó arcával. A Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet szerint a bagoly a halál és a hatalom szimbóluma volt.

A sír bejáratát kőkeret és faragott fríz díszíti, rajta ősi naptári nevek. A bejárat két oldalán egy férfi és egy nő alakja áll, fejdíszben és rituális tárgyakkal, feltehetően a sír őrzőiként. Odabent részben épen maradt falfestmények láthatók, amelyek copalt – szertartásokhoz használt gyantát - vivő alakok menetét ábrázolják.

Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum Pardo szerint a lelet az elmúlt tíz év legjelentősebb régészeti felfedezése az országban, különösen kivételes állapota és az általa nyújtott történelmi információk miatt.

A zapoték civilizáció több mint 2500 éves múltra tekint vissza, központja a híres Monte Albán volt. Bár a kultúra a Kr. u. 900 körüli időszakban hanyatlásnak indult, maga a nép nem tűnt el: ma is mintegy 400 ezer zapoték él Mexikóban.

A sír megőrzésén jelenleg is szakértők dolgoznak, mivel a falfestményeket gyökerek, rovarok és a hőmérséklet-ingadozás is veszélyezteti. A kutatók ikonográfiai, kerámiai és antropológiai vizsgálatokkal igyekeznek feltárni a temetkezési rítusok pontos jelentését, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

