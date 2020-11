Hatalmas energiával érkezik a telihold, jobb, ha felkészül rá!

Milyen energiákat rejt az Ikrek jegyében álló égitest?

A Nyilas jegyben járó Nappal szemben lesz az Ikrek jegyében teljes a Hold. A szembenállás mindig némi feszültséget hordoz magában, de ennek ellenére meg kell találnia magában az egyensúlyt.









Óriási erőt ad most a telihold ahhoz, hogy elengedje a múltat, az elmúlt hónapok nehézségeit. Itt az ideje ráhangolódni az ünnepekre. De az elengedés nagyon fontos most. Gondolja végig, mi történt eddig január óta. Milyen céljai voltak, hogyan változtak, mennyire sikerült a változásokat követni.

Nem volt ez az év egyszerű senkinek. Vizsgálja meg ítélkezés nélkül, hogy hová jutott. A nagy év végi számvetés előtt jó, ha már ezekkel az energiákkal ránéz arra, hogy hol tart. Ezt akár le is írhatja, így lesz még idő az ünnepek előtt a tervei befejezésére, vagy ha nagyon távol áll ezektől, akkor válassza az elengedés útját.

A lassulás lesz a jellemző a következő hónapra, érdemes megbékélni önmagával, a helyzetével és a múltjával. Rendezze a dolgokat önmagában, és a kapcsolataiban is érdemes rendet rakni. Fontos eszköz ehhez a kommunikáció, ebben az Ikrekben álló Hold kulcsszerepet vállal. Érzéseit és gondolatait is érdemes a helyükre rakosgatni, nem most van itt az ideje a nagy terveknek és a rohanásnak.