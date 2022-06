Kisimulnak a ráncok is, erre számíts hétvégén a csillagok szerint

Optimista hétvége előtt állunk, amit nagyban köszönhetünk a jó csillagállásoknak az Astronet előrejelzése szerint. A Vénusz és a Neptunusz fényszög hatására megértés és gyengédség vár ránk a hétvégén.

Lássuk, mit tartogat a kedvező fényszög az egyes csillagjegyeknek.

Kos, Oroszlán, Nyilas hétvége horoszkóp

A hétvége horoszkópja szerint a Jupiter-Merkúr szextilje optimizmust és jó hírt hoz. Igazán alkalmas ez a hétvége a tervek készítéséhez a jó ösztönök, a jövőorientáltság és a pozitív gondolkodásod miatt. Ideális alkalom arra is, hogy az otthonodtól kezdve az egész életedig bármit kitakaríts és átrendezz. Egy utazás megtervezése vagy elindulása előnyös, különösen messzi helyekre. Nyitottságod és progresszív szemléleted lehetővé teszi általános ismereteidnek bővítését és látókörödnek szélesítését. Sok emberrel találkozhatsz, a barátkozás könnyű, és a kölcsönösen előnyösnek ígérkezik.

Bika, Szűz, Bak hétvége horoszkóp

A Vénusz-Neptunusz fényszöge tökéletes a romantikához, kikapcsolódáshoz és az álmodozáshoz is, amivel bevonzhatod a vágyaid megvalósulását. Ez a tranzit különösen fogékonnyá tesz a zenére. Szerelmi életednek jót tesz ez a gyengédség, ami most ébred benned. Nem annyira a viharos szex, mint inkább a gyengéd érintések ideje ez. A spiritualitásra is jóval nyitottabb vagy, értékes felismeréseid lesznek.

Ikrek, Mérleg, Vízöntő hétvége horoszkóp

A Nap-Szaturnusz trigon fényszöge sikereket és elismerést hoz a korábbi erőfeszítésekért, melyet most megünnepelhettek. Hosszú távú céljaid elérésére fogsz koncentrálni, és erről fogtok beszélgetni a baráti társaságban. Értékes útmutatást kaphatsz idősebb barátaidtól, vagy apai jó barátoktól. Megbeszélitek, hogy több felelősséget is vállalhatsz, de további stressz nélkül. Ha te vagy az idősebb, akkor most ez egy jó alkalom, hogy átadd tudásodat a fiatalabb generációnak, és mások felnéznek rád.

Rák, Skorpió, Halak hétvége horoszkóp

A Vénusz-Neptunusz szextilje miatt az együttérzésed és a mások szolgálatára való vágyad fokozódik. Jó alkalom lenne csatlakozni egy jótékonysági szervezethez, amely kevésbé szerencsés embereken vagy veszélyeztetett állatokon segít. Ebből a hétvégéből a legtöbbet kihozni egyéb módokon is lehet, például látogasd meg azokat a barátaidat, rokonaidat, akik kevésbé érzik jól magukat, vagy tedd szebbé a környezetedet, a lényeg, fejezd ki azt a sok örömöt és szeretetet, ami benned lobog. Találj olyan dolgot, ami szép, szórakoztató vagy mulatságos. Romantikára is alkalmas, ha van hozzá partnered.