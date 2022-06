Ezeknek a csillagjegyeknek nem megy a hosszútávú barátság

Bármilyen kapcsolatban előfordulhatnak döccenők, ez alól az őszinte barátság sem kivétel. A konfliktusok, nézeteltérések teljesen normálisak, ám vannak néhányan, akikkel különösen nehéz kijönni, és így hosszútávú barátságban maradni.

Te vajon köztük vagy?

Szűz

A zodiákus perfekcionistáiként a Szüzek hajlamosak ítélkezni mások, így a barátaik felett is. Bár ők maguk a megfigyeléseiket a tisztelet jelének tekintik és jobbító szándékkal teszik, akaratlanul is megbánthatják vele azokat, akik nem viselik el a kritikát. Gyakran előfordul, hogy a megbántott felek visszavonulót fújnak és bizonyos esetekben inkább teljesen kihátrálnak a barátságból.

Skorpió

A Skorpiókat nehéz megismerni, és még nehezebb elmélyíteni velük a kapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének érzelmesek, hiszen nagyon is azok, azonban mindemellett hihetetlenül óvatosak is. Hosszú időbe telhet, míg hajlandóak megnyílni feléd és valóban barátjukká fogadni, ám még ezután is rengeteg titkot tartanak meg maguknak. Egy barátságban a feltétel nélküli nyitottság hiánya feszültségeket okozhat, különösen akkor, ha a másik fél sokkal nyitottabb személyiség.

Nyilas

A Nyilasok pörgős és kalandvágyó emberek, akik jóformán még a saját időbeosztásukat sem képesek utolérni, ezért nem kis feladat barátként lépést tartani velük. Ők bizony nem olyan típusú barátok, akikre bármikor számíthatsz, el kell fogadnod, hogy néha napokra, hetekre is eltűnnek az életedből, hogy aztán egy forgószél intenzitásával bukkanjanak fel és sodorjanak magukkal újra.

Ikrek

Az állatöv kaméleonjaként emlegetett Ikrekkel a legnehezebb barátságban maradni. A jegy szülöttei könnyen alakítanak ki új kapcsolatokat, és az újonnan megismert emberek gyakran érdekesebbek számukra, mint azok, akiket már jól ismernek, épp ezért hajlamosak elhanyagolni a barátaikat. Ha meg akarsz tartani egy Ikrek barátot, képesnek kell lenned folyamatosan újat mutatni a számára, így ugyanis már a meglévő kapcsolatból megkapja azokat az új impulzusokat, melyeket igényel.