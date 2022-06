A nagy szerencse bolygója lesz velünk június utolsó hetén

A Rák újholdat támogatja a nagy szerencse bolygója, a Jupiter, amelynek köszönhetően valóban csodaszép időszak kezdődhet most mindenki életében. Hogy mit jeleznek a bolygók az utolsó júniusi és az első júliusi napokra, kiderül az astronet.hu heti horoszkópjából.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Ha éppen ingatlant keresel, akkor ezen a héten megtalálhatod álmai otthonát. Ezt a Rák újhold segíti elő. Nagyon sok munkád fekszik már benne, s úgy tűnik, az ára sem olyan veszélyes, nagyon kedvező üzletet köthetsz. Fontos, hogy azonnal rögzítsd a szerződés feltételeit! Amihez mostanság a nevedet adod, minden tartósan a birtokodba kerül a bolygók és a heti horoszkóp jelzése szerint.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Az anyagiakra nem panaszkodhatsz ezen a héten. A legjobb benne, hogy ezért még csak dolgoznod sem kell többet. Ugyanakkor igaz a mondás is: ami könnyen jön, az könnyen is megy… A Rák újhold jelezhet új barátokat, vagy rég nem látott testvért, rokonságot hozhat vissza az életedbe. Ez meghatározó élmény lehet számodra, mert az összetartozás érzését hozza. Lehet, hogy átmenetileg valaki hozzád költözik…

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Eseménydús hét vár rád. A bolygók szerint most még könnyebben ismerkedsz, kötsz új kapcsolatokat. Nagy az esélye a szerelemnek is, igazából csak rajtad múlik, tartós lehet-e ez az új kapcsolat. A Rák újhold az anyagi természetű dolgokat segít rendezni, méghozzá elég gyakorlatias módon. A közös befektetések ugyanakkor most még nem előnyösek. Ilyesmit jobb alkalmasabb időszakra halasztani.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Az újhold a Rák jegyében jön létre, melyet a Jupiter bolygó is támogat. Ha az életviteleden szeretnél változtatni, akkor annak most eljött az ideje. Nagyon egyszerű dolgok is lehetnek ezek, de mind olyanok, amelyek megkönnyítik az életedet. Ha titkos szerelemre vágysz, akkor most van valaki, aki szeretne veled kapcsolatba lépni. Az illetőre építeni nem lehet, és a tartósság sem garantált. Igazából jobban tennéd, ha elengednéd ezt a vágyat. Nem éri meg!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Az újhold lelki felfrissülést, töltődést hozhat számodra. Tulajdonképpen mindegy, hol és mivel töltöd ezt a hetet, csak figyelj befelé, hogy meghalld a lelke hangját, ami most segítene neked a döntésekben. Válaszút előtt állhatsz a kapcsolatokat és a hivatásodat illetően is. Mindkettő fontos terület, hiszen az életed gerincét alkotják, de belül te magad is tudod a választ. A jó döntésben a Jupiter támogat téged.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Ezen a héten kiemelkedő fontosságú a hivatásod, vagy a jövőbeni lehetőségeid. Nyilvánosság elé kerülhet mindaz, amit eddig végeztél, s amellyel sokak elismerését nyerheted el. Az újhold a Jupiter támogatásával rengeteg támogatót, külföldi új ismeretségeket hozhat az életedbe, akikkel fontos lenne a kapcsolatot tartani, mert a későbbiekben számíthatsz a segítségükre. Sőt, ha van valamilyen újítási szándékod, köztük lehet az az ember, aki ezt meg is finanszírozza neked.

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Lehet, hogy épp ezen a héten töltöd a nyári szabadságodat a pároddal, miközben a közös életetek további lehetőségeiről szövögetitek a terveket. Lehet, hogy az esküvő is szerepel ezek között… A Rák újhold szerint a társadalmi helyzeted emelkedhet, ami megnyilvánulhat a karrieredben, hiszen lehetséges, hogy kineveznek magasabb pozícióra, de hozhatja az esküvőt is, vagy a család bővülését.

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

A Rák újhold nagy valószínűséggel a nyári szabadság kellős közepén talál téged. Közös családi tervek foglalkoztatnak most egyébként is, ami valószínűleg ingatlan téma lehet, vagy beteg családtag, akinek a gondozása a te feladatod lesz. Persze ezenkívül a munkádra is gondolnod kell folyamatosan, sőt, a kötelességtudat akadályozza a gondtalan nyaralást. Ezt ne engedd, megérdemled a teljes kikapcsolódást és pihenést!

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

A mostani időszakban mindenféle kapcsolatod nagyon harmonikusan működik, amelyről az Ikrekben járó Vénusz és Merkúr gondoskodik. Lehetséges, hogy több vasat is tartasz most a tűzben, de most akár még ezt is megteheted. Persze, hamarosan úgy is el tudod magad majd kötelezni valaki mellett. Az újhold remek befektetésre ösztönözhet, s felébreszti az üzleti érzékedet. Élj vele, érdemes!

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Ha még keresed a párodat, az újhold segíthet benne, hogy valóban az igazira találhass. Ha pedig friss a kapcsolatod, az érzésed egyre inkább elmélyülhetnek köztetek. Képes leszel felelősséget vállalni, elköteleződni, de nincs is más vágyad, csak az, hogy valaki megadja neked a támogatást és vele együtt a biztonságérzetet. A munka is jól megy, jó a hangulatod, így valójában okod sem lehet panaszra. Ingatlan vásárlása, bővítése elképzelhető.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

A Szaturnusz a Vízöntőben jár, és igazán szinkronban lesz az újholddal, mindkettő a szorgalmadat emeli ki. Persze remekül beosztod, hogy közben jusson időd a hétköznapi szórakozásokra is, ebben most kifejezetten támogat téged a Jupiter bolygó. Találkozhatsz a barátokkal, több rövidebb kirándulást tehetsz az országon belül, ami nagyon kedvedre lesz. Valódi mosolyt csal az arcodra, hogy a barátokkal lehetsz.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

A Rák újhold a szerelmet, szórakozást hozhat számodra. Ha van már párod, felejthetetlen élményekben lehet részetek. Ha pedig még keresed a partneredet, lehetséges, hogy sokat bulizol, szórakozol főleg a barátokkal, és persze közben ismerkedsz is. Az otthon szépítésére sok időt és energiát fordíthatsz. Pénzügyileg nagyszerű időszakot élhetsz meg. A sok munkának, amit eddig végeztél, végre megjön a haszna.