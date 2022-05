Erősen hullik a hajad? Egy új kutatás szerint a sok zsír a ludas

A legtöbbeknek már nem kell bemutatni a tényt, miszerint az egészséges zsírok jót tesznek a szervezetnek, míg az egészségtelenek roncsolják azt. Ám most az is kiderült, még a hajra is durva hatással vannak a káros zsírok.

Az olyan egészséges zsírok, mint az avokádó, az olívaolaj és a lazac, számos egészségügyi előnnyel járnak, a szívműködéstől az erősebb immunrendszerig. Az egészségtelen zsírok pedig, köztük a vörös húsból és a sült ételekből származó zsírok a szívbetegségek és bizonyos rákos megbetegedések fokozott kockázatával járnak. A kutatások szerint ráadásul az egészségtelen zsírokban gazdag étrend összefügghet a hajhullással is.

Kopaszodó egerek

A Tokiói Egyetemen indítottak a közelmúltban egy kutatást, amiben a zsírban gazdag étrendet vizsgálták. A kísérletben egereken tesztelték a magas zsírtartalmú étrend hatásait. Mivel a korábbi kutatások szerint a túlsúlyos embereknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki kopasz foltok és ritkul ki a haj, úgy gondolták, az egereknél is látszani fog az egészségtelen étrend hatása. És nem tévedtek – közölték a Nature folyóiratban.

Mindössze néhány nap kellett ahhoz, hogy az egereken kopasz foltok alakuljanak ki. Ráadásul az idősebb egerek jobban is szenvedtek a következményektől, mint fiatalabb társaik.

Blokkolja a regenerálódást

A tanulmány szerzői szerint a zsíros ételek kimeríthetik a szőrtüsző őssejteket, vagy a szőrtüszőben lévő hosszú életű sejteket. A normál hajnövekedési ciklus során ugyanis a szőrtüsző őssejtek aktiválódnak és feltöltődnek, hogy egészséges gyökeret hozzanak létre, ami a haj növekedését eredményezi. Rendellenes ciklusban ezek az őssejtek nem aktiválódnak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a magas zsírtartalmú étrend hozzájárulhat egy rendellenes ciklushoz azáltal, hogy gyulladásos molekulákat juttat a szervezetbe. Ezek a molekulák oxidatív stresszt okoznak, és blokkolják a szőrtüszők regenerálódását, ami kisebb tüszőket és gyorsabb hajhullást eredményez.

Hogyan lehet megelőzni a további hajhullást?

Míg sokan a hajszálak vékonyodását és a kopaszodást a férfiakat érintő problémáknak tekintik, a becslések szerint a nők 50 százaléka tapasztal észrevehető hajhullást élete során.

A nők fele tapasztal élete során nagy mértékű hajhullást. Fotó: Shutterstock

Szerencsére a magas zsírtartalmú étrend okozta hajhullás megelőzhető. Az Archives of Dermatological Research-ben megjelent tanulmány szerint a mediterrán étrend csökkentheti az androgenetikus alopecia kockázatát. Az androgenetikus alopecia a hajhullás azon típusa, amely jellemzően mindkét halánték felett kezdődik, és a hajszálak visszahúzódását okozza. Bár ez az állapot nem visszafordítható, sok friss fűszernövény és friss zöldség fogyasztása lelassíthatja annak kialakulását.

Módszerek hajhullás ellen

Egy másik tanulmány szerint bizonyos hiányállapotok is hatással lehetnek a haj növekedésére. Vagyis az étrend megváltoztatásával sokat tehetünk a káros folyamatok ellen. Kezdhetjük azzal, hogy csökkentjük a pékáruk, pácolt húsok, sajtok, sült ételek és más, magas telített zsírtartalmú ételek fogyasztását. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek fogyasztása megakadályozhatja a vitamin- vagy ásványianyag-hiány kialakulását, amely hozzájárulhat a hajhulláshoz.

Vitaminok, amik segítenek

A D-, C-, B-vitamin és a vas jelentős hatással van a haj növekedésére. Fontos szerepet játszanak a haj belülről történő táplálásában és a károsodás mertékének csökkentésében. Ezen vitaminok optimális szintjének fenntartása remek módszer a rossz táplálkozási értékek okozta hajproblémák leküzdésére.

A B-vitamin család több tagja csökkenti a stresszt, és ennek áttételesen a haj hullására is van hatása. A B12-vitamin hiánya például közvetlenül a hajhullásból mutatható ki egyszerűen azért, mert magának a haj anyagának ez az egyik összetevője. A B-7 vitamin erősíti a törékeny hajszálakat, a B-5 vitamin javítja a haj összetételének állapotát, és segíti a hajnövekedést.