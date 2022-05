5 filléres megoldás, ha felújítanád az otthonod

A nyár a szabadság, a vakáció szezonja, amikor sokan úgy gondolják jó ötlet fejest ugrani a lakásfelújításba – amit ha saját kezűleg végzünk, rengeteg pénzt takaríthatunk meg, Szinte csábítja az embert az unalmassá vált nappali, a felújításra vágyó hálószoba és a megkopott konyhabútor, amihez már néhány filléres megoldás is elegendő lehet, hogy a tér teljes hangulata megváltozzon. Már attól is sokkal otthonosabb, barátságosabb és családiasabb lesz a lakásunk, ha kicserélünk pár apró, ám annál lényegesebb tárgyat – tudtuk meg a Lakáskultúra összeállításából.

Szerezzünk be új lakástextileket!

Otthonunk átalakításárára, felfrissítésére a legjobb és legegyszerűbb megoldás, ha lecseréljük a komor árnyalatú sötétítőket, régi függönyöket és téltől megfáradt díszpárnákat, üde, élénk színű darabokra - így jelentős mértékben megváltoztatjuk a belső tér összképét és hangulatát. Ha például az eddig egyszínű, minta nélküli párnák díszítettek a nappalit, itt az ideje beszerezni néhány csíkos, rojtos, vagy vidám mintás darabot. Ezzel máris feldobjuk a teret, bárhová is tesszük.

A függönyök hihetetlen átalakításra képesek Fotó: pixabay.com

Cseréljük le a fogantyúkat

A régi, megfakult konyhaszekrényt költséges mulatság lenne lecserélni. Az egyik legegyszerűbb módszer és egyben a leghatékonyabb módja annak, hogy új lendületet adjunk a térnek, ha lecseréljük az összes bútorfogantyút. Ehhez semmi másra nincs szükség, mint egy csavarhúzóra és néhány új fogantyúra. Ezek ma már a legtöbb lakberendezési- és bútoráruházakban is kaphatók, de az internetet böngészve gyakorlatilag felmérhetetlenül nagy választékot találunk – amik minden stílushoz és ízléshez illenek.

Lámpák nélkül nem megy

Az otthoni világítás elsődleges célja, hogy a lakás minden helyiségében jól lássunk, másodlagos a belső tér dekorálása. Ha elavultnak, kopottnak, ódivatúnak látod a lámpáidat, nem árt kicsit szortírozni és néhány új, szemet gyönyörködtető darabot vásárolni. Egy sima tejüveg búra talán megfelel a sötét folyosón, de a nappaliban és a hálóban olyat válaszunk, ami kikapcsolt állapotban is esztétikus látványt nyújt, ráadásul a megújult lakás hatását kelti. Ha nem fektetnél be nagyobb összeget, azt is megteheted, hogy csak a lámpaburát cseréled le.

Egy új világítás optikailag növeli a teret Fotó: pixabay.com

Fóliázzunk kedvünkre!

Ha szeretnél egy teljesen új stílust adni otthonodnak, de csupán filléres megoldások jöhetnek szóba, akkor a fóliázás neked szól. Bár némi kézügyességet kíván, de gyakorlatilag bármilyen bútort, falfelületet, ajtót, és ablakokat is átalakíthatunk ezzel a módszerrel; konyhabútort, ruhás szekrényt, éjjeli szekrényt, de még a megkopott csempéket is. Nagy előnye, hogy ezek a fóliák könnyen eltávolíthatók, így ha meggondolnád magad, egy alapos tisztítás után visszakaphatod az eredeti darabot.

Gondoljuk újra a villanykapcsolókat!

Az elsárgult műanyagkapcsolóknál kevés szomorúbb dolog létezik otthonunkban. Sokan zsíroldóval, vagy falfestékkel próbálják felfrissíteni a lehangoló látványt nyújtó, régi kapcsolókat, ám ez nem a legjobb megoldás, hiszen a falfesték teljesen másképpen mutat a műanyagon. A legmegfelelőbb választás, ha ezeket inkább lecseréljük. Ma már számtalan üveg, fa és műanyagból készült változat közül válogathatunk, amelyek egy pillanat alatt szebbé, igényesebbé teszik a szoba atmoszféráját, ráadásul ha mi szereljük fel, még spórolhatunk is rajta.