Jobb vigyázni velük: Ezek a legalattomosabb csillagjegyek

Van az úgy, hogy az ember kerülgeti a forró kását, csak mert nem akarja megbántani vele a másikat. Sőt, gyakran csak valami ártalmatlan dologról van szó – például egy meglepetés buli megszervezéséről – ahhoz, hogy ravasz pillantásokkal találkozzunk. Vannak azonban olyan emberek, akik egy rókánál, de még egy kígyónál is alattomosabbak – erre pedig könnyen lehet, hogy az asztrológia ad választ. Mutatjuk a legalattomosabb csillagjegyeket.

Halak

Ennek az érzelmes, eszes és elbűvölő jelnek van egy sötét oldala is. A Halak jegy szülötte képes lángra lobbanni, ha valaki kételkedik benne. Ez veszélyes, mert képes önmagának is hazudni, olyannyira, hogy őszintén elhiszi, hogy nem csinált semmi rosszat. A csillagjegyet a Neptunusz uralja, ami a megtévesztés és a kiábrándultság bolygója, így könnyen lehet, hogy az ármánykodásaival okozott károkat sosem veszi észre. Ha úgy érzed, hogy egy alattomos Halakkal van dolgod, bízz a megérzéseidben! Ha úgy érzed, valami nem stimmel, az valószínűleg úgy is van.

Ikrek

Az Ikrek jegye – amelyet játékosság, kíváncsiság és hajlékonyság jellemez – időnként muszájból viszi véghez alattomos húzásait. Ha például két olyan személy kerül a szívébe, akik amúgy esküdt ellenségek, nagyon valószínű, hogy az Ikrek mindkettőt megtartja, ám ekkor ravasz cseleket kell végrehajtania, hogy titka biztonságban maradjon. A csillagjegyre szerencsére egyáltalán nem jellemző a rosszindulat vagy a rossz természet, ezért ha valami sántít a mondandójában, arra biztosan jó oka van – szó szerint.

Skorpió

Semmi sem az, aminek látszik, amikor egy Skorpióval van dolgunk. Ezt a csillagjegyet a Mars, vagyis a cselekvés bolygója uralja, de a Skorpió inkább passzívan cselekszik. Hogy ez mit jelent pontosan? Azt, hogy a csillagjegy szülötte a színfalak mögött érzi magát a legjobban, aminek a legfőbb oka hihetetlen mértékű bizalmatlansága. A Skorpiónak tehát lételeme a sunyiság, és a problémáit rendszerint az alattomos úton képes megoldani.