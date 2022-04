Vigyázat, csúnya lebukást hozhat a mérlegben járó telihold

Az érzékenyek számára nem is újdonság, hogy telihold idején megváltozhat a hangulatunk, nyugtalanabbak lehetünk, és az alvással is problémáink lehetnek, akár napokkal a holdtölte előtt és után is.

Áprilisban, húsvét előtt, szombaton lesz telihold, a Mérleg jegyében. Mivel a telihold a holdciklus utolsó állomása, általánosságban elmondható, hogy tökéletes alkalmat szolgáltat az összegzésre, a lezárásra és az új célok kitűzésére, fényes ragyogása pedig tökéletes alkalom arra is, hogy megvilágítson bizonyos rejtett dolgokat, és ha máskor nem, legalább ilyenkor tisztán lássunk. De nézzük, mit is jelent a csillagjegyekre nézve a Mérlegben kiteljesedő Hold.

Kos

A te esetedben különösen igaz, hogy a Mérleg jegyében járó telihold semmit sem hagy rejtve a kapcsolataidban: hogy kedvező vagy kevésbé örömteli dolgokat fedezel-e fel, leginkább személyes horoszkópodon múlik. Egy boldog párkapcsolatban vagy mély barátságban még közelebb kerülhettek egymáshoz, ahogy az ígéretes munkakapcsolatokban is, de ha itt az idő továbbállni, arra is fény fog derülni! Kérdés, hogy észre mered-e venni!

Bika

A szülinapodhoz közeledve úgy érezheted magad, mintha év végi hajrában lennél, pedig hol van még a december?! A jó hír az, hogy a Mérlegben járó telihold segít egyensúlyba kerülni és végre az energiaszinted is kiegyenlítettebbé válik. Hallgass arra, amit a tested kér: ha több alvásra vágyik a megszokottnál, add meg neki, meglátod, csodákra leszel képes, ha sikerül végre egyensúlyba kerülni!

Ikrek

Az idei áprilisi holdtölte számodra nagyon ígéretes: a legapróbb dolgok is hatalmas örömmel ajándékoznak meg, boldogságod legfőbb forrása pedig azok közelsége lesz, akiket hosszú ideje a szívedbe zártál. Egészen gondoskodóvá, figyelmessé és anyáskodóvá válsz pár napra, aminek mindenki örül a környezetedben, az ő boldogságukat látva pedig a te szíved is csordultig telik szeretettel.

Rák

Neked, akinek a Hold az uralkodó bolygója, minden hónapban különleges alkalom a telihold – és nincs ez másképp most sem. Ilyenkor nemcsak a kedvességre vagy fogékonyabb, hanem a megszokottnál is érzékenyebbé válsz, könnyen lehet, hogy mások (sok esetben akaratlanul!) belegázolnak a lelkedbe. Ilyenkor legszívesebben bebújnál egy puha takaró alá, és napokig elő sem jönnél, de ezt elég nehéz lenne megvalósítani. Inkább kerüld gondosan a konfliktushelyzeteket, és nem lesz gond!

Oroszlán

Ezúttal kicsit úgy érezheted, hogy nehezen találod azokat a szavakat, amelyekkel leginkább kifejezheted az érzéseidet. Ez felettébb idegessé tehet, pedig van egy jó megoldás: most inkább te hallgass meg másokat! Ez a telihold elképesztően empatikussá tesz, kinyitja a szíved és segít, hogy mindenki iránt szeretetet érezz. Ezt mások is észre fogják venni, és kifejezetten keresni fogják a társaságodat, meglátod, szuper lesz!

Szűz

Nem kizárt, hogy az utóbbi időben magas falat emeltél magad köré, és olyan dolgokhoz ragaszkodsz foggal-körömmel, amelyek már csak visszatartanak a fejlődésben, az előrelépésben. Ezekben a napokban még erősebbé válhat ragaszkodásod a múlthoz, leporolhatsz egészen a gyerekkorodig visszanyúló emlékeket – vagy az első szerelmedről nosztalgiázhatsz. Ha ez boldoggá tesz, ne fogd vissza magad, de ha mélabússá tesz, ne hagyd, hogy elhatalmasodjon rajtad!

Mérleg

Mivel épp a te jegyedben jár a telihold, elképesztő érzelembombát robbant majd fel, ami a te esetedben nem is csak pár napra szól, hanem akár két hétig is eltarthat! Könnyen elérzékenyülsz és a megszokottnál is érzelgősebbé válhatsz, sírhatsz örömödben, a meghatódottságtól és attól is, ha valami a lelkedig hatol. Tetőfokára hág a nőiességed is, most megsokszorozódik a vonzerőd és a pozitív kisugárzásod, amire többen figyelnek majd fel, mint gondolnád!

Skorpió

Hirtelen erős vágy ébredhet benned a visszavonulásra, hogy egy kicsit egyedül legyél, és végre csak magaddal foglalkozz. Tedd a szívedre a kezed: ugye, hogy méltatlanul kevés figyelmet szántál magadra mostanában? Jól is tennéd, ha így vagy úgy visszavonulnál a világ zajától, mert a telihold időszakában sértődékenyebbé, sebezhetőbbé válhatsz a megszokottnál. Semmi szükség arra, hogy keresd a bajt, inkább gubózz be otthon, és koncentrálj a megerősödésre!

Nyilas

Áprilisban, holdtölte környékén a barátaid szerepe még inkább felértékelődik, olyan mértékű szeretettel gondolhatsz rájuk, hogy már-már testvéreidnek érezheted őket. Persze nem mindegyiküket, de egy-egy kivételes személyt mindenképp! Még az sem kizárt, hogy féltékenység ébred benned, ha azt látod, hogy ez a hőn szeretett barátod mással is jóban van, pedig erre semmi szükség! Szívesebben és könnyebben nyílsz meg mások előtt, amit kitörő lelkesedéssel fogadnak majd a szeretteid.

Bak

Magad is meglepődhetsz azon, hogy milyen könnyen ráhangolódsz másokra, pedig alapvetően nem vagy egy intuitív típus. Szerencsére továbbra is két lábbal állsz a földön és nem dobod sutba gyakorlatias, céltudatos énedet, aminek épp holdtölte körül érik be a gyümölcse: terveid megvalósulására, üzleti sikerek körvonalazódására számíthatsz. Vigyázz, hogy ne fogalmazz meg éles kritikát másokról, mert könnyen nehéz helyzetbe hozhatod magad!

Vízöntő

Ez a telihold új kapukat nyithat meg előtted, ahonnan messzi, idegen tájakra irányulhat a figyelmed. Szinte nem is volt még idén jobb alkalom a mostaninál egy külföldi kiruccanásra, ami akár egy belső utazással is felérhet. Persze nem biztos, hogy messzire kell menned ilyen élményekért, az is lehet, hogy épp az otthonodhoz közel botlasz bele egy külföldibe, aki merőben új látásmódot hozhat az életedbe!

Halak

Ne lepődj meg, ha az áprilisi telihold alkalmából furcsa vonzódások kerítenek a hatalmukba! Amíg ezekkel nem ártasz másoknak és nem sodrod veszélybe saját magadat sem, nyugodtan engedj nekik teret, meglátod, kivételes boldogsággal tölt majd el! Romantikus éned lelkesebbé válhat, mint korábban bármikor, aminek nagyon fognak örülni mindazok, akiket az elmúlt időszakban a szívedbe zártál. Tudasd velük, milyen fontosak, meglátod, bearanyozod a napjukat!