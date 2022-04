Nem gondolnád, mi mindenre jó ez a fűszer

Tarol a TikTokon a videó, miszerint a rozmaringból készült főzet csodát művel a vékony szálú, lelapult hajjal - írja a Joy.hu.

Rengeteg oka lehet annak, ha te is elvékonyodó hajszálakkal küzdesz, köztük a hormonok, az étrended, a gyógyszerek, amiket szedsz, az életkorod és a stressz is befolyásolja ezeket a folyamatokat. De kívülről is érdemes lehet kipróbálni egy-két trükköt. A @kaligirly nevű felhasználó állítása szerint, ami már 4 millió megtekintésen is túl van, egy szimpla fűszer segít neki abban, hogy csodásan dús legyen hajkoronája.

A trükk nagyon egyszerű, mindössze néhány lépésből áll:

Szerezz be egy újratölthető, szórófejes üveget, amibe beletöltheted a rozmaringos főzetet.

Forralj fel 2-3 bögre vizet egy lábasban, majd tegyél bele néhány ág friss rozmaringot.

Kapcsold ki a gázt, és tegyél egy fedőt a lábasra.

Hagyd így nagyjából 1 órán keresztül. Ha a rozmaring kicsit beszínezte a vizet, akkor kész is van.

Öntsd a keveréket a szórófejes üvegbe és már használhatod is! Permetezd a tisztán mosott hajadra és a fejbőrödre a rozmaring teát, majd hagyd megszáradni a tincseidet. Szakemberek szerint jojoba- vagy kókuszolajjal is érdemes lehet kiegészíteni a keveréket.

Egy hétig a hűtőben tárolva is eláll.

Mitől működik?

A SKINmeg Journal 2015-ös kutatása szerint a rozmaring hatásos hajhullás ellen és segíti a hajnövekedést, ha sűrűn (1-2 naponta) érintkezik a fejbőrrel – írja a Well+Good magazin.

„A növény szuper választás hajnövesztés és a haj elvékonyodása esetén, ugyanis képes stimulálni, helyreállítani és szabályozni a sejteket. Ez azt jelenti, hogy segíthet csökkenteni és kiegyensúlyozni a hajhagymák zsírosodását” – mondta a lapnak Caroline Schroeder, okleveles aromaterapeuta. A rozmaring tea emellett tisztán tartja a fejbőrt és radírozó képessége által segít megszabadulni a lerakódásoktól is, állítja a sztárfodrász, Vickie Vidov. Az eredmények nem jönnek azonnal, néhány hetet várni kell rájuk, de a szakértők szerint tényleg működik.