Négy csillagjegynek végre igazán sok jót tartogat a május

Nagyon úgy tűnik, a május beköszöntével végre megérik az idő arra, hogy egyes csillagjegyeknek minden gondja tovaszálljon, és egy csapásra boldogság, harmónia és szabadság kerüljön a helyére. Eláruljuk, kiket hordoz tenyerén a sors az év ötödik hónapjában.

Bika

Meló, aztán sorozat, alvás, és az egész kezdődik újra, te viszont már eléggé ráuntál erre a monoton menetre. Egy új sport azonban mindent felforgat, persze a lehető legjobb értelemben. Beindul a fogyásod, ráadásul erőlködés nélkül, mert ez az új mozgásforma inkább hobbivá és szenvedéllyé válik, mint kötelező házivá. És végre nem te leszel az, aki 1-2 kilométer séta után offon van, arról nem is beszélve, hogy a mentális egészségedre is nagyon jó hatással lesz. Gondolnád, hogy pont ennyire van szükséged, hogy stabilabb legyél érzelmileg?

Halak

A csillagok ebben a hónapban bebizonyítják, hogy nem feltétlenül akkor éred el a legtöbbet, ha minden energiáddal a célodon dolgozol. Május elején megengeded majd, hogy kicsit sodródj. Pont erre a görcsmentes hozzáállásra volt szükséged, hogy végre ne arra fókuszálj, mi hiányzik, hanem élvezd, amid már megvan. Ez a hozzáállás úgy működik majd az életedben, mint valami mágnes. És mivel a boldog embereket mindenki jobban szereti, egészen új, inspiráló arcok toppannak be az életedbe.

Oroszlán

Szerelem fronton nem érezted magad mostanában túlzottan szerencsésnek, és te sem tettél bele kifejezetten sok energiát. A baráti társaságotokban viszont felbukkan valaki, aki a figyelmedet, majd nem is olyan lassan a szívedet is rabul ejti. Pont egy olyan kapcsolatra van most szükséged, ami feltölt, támogat emberileg és szakmailag, motivál, és új perspektívába helyezi az életedet. Élvezd ki miden percét, mert különösen édes hetek jönnek.

Mérleg

A türelmed, a kitartásod és az odafigyelésed meghozza az eredményét, ráadásul a legjobbkor, hiszen már kezdtél picit elfáradni. Egy olyan pozíciót ajánlanak fel neked a munkahelyeden, ami sokkal kedvezőbb feltételekkel jár, rugalmasabb munkaidővel, és pénzzel. Arról nem is beszélve, hogy végre fellélegezhetsz a kollégák terén is, és magad mögött hagyhatsz néhány megrögzött energiavámpírt, akire semmi szüksége nincs a motivációdnak.