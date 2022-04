Melyik tükörbe néznél bele? Választásod elárulja lelked mélyebb titkait

A tükör mágikus tárgy, hiszen visszatükröz bennünket teljes valónkban. Nincs háztartás, ahonnan hiányozhatna, és mégis, ahány ház, annyiféle változata létezik. Lehet modern, régies, vagy szerényen a berendezésbe simuló, mind-mind egyúttal a tulajdonosáról is árulkodik. Választásainkban benne van a teljes személyiségünk, így nem csoda, hogy ez az egyszerű teszt a lelked legmélyebb titkait tárja fel.

Amilyen könnyűnek látszik, valójában olyan összetett: hiszen mindössze három másodperced van kiválasztani egy tükröt a három közül. Ennyi idő alatt az agynak nincs ideje kombinálni, a felvett szokások, elvárások szerint dönteni, hanem valóban az igazi személyiséged mutatkozik meg a döntésedben. Válassz egy tükröt, és ismerd meg lelked legmélyebb titkait!

Mutatjuk lelked titkait. Görgess le.

1. Vezetésre születtél

Nincs semmi, ami eltántoríthatna a céljaidtól, és lételemed a versengés. Imádsz új ismereteket szerezni, a leghétköznapibb helyzetből is tanulsz, és ezt a rengeteg információt előszeretettel használod fel, ha egy problémát meg kell oldanod. Mivel látják, hogy tudod, mit beszélsz, egy idő után azt veszed észre, hogy a kollégáid, barátaid megvárják, mit tanácsolsz egy-egy helyzetben; és nem csoda, hogy hamar vezetői székben találod magad.

2. A segítő típusba tartozol

Önzetlen vagy, és mindig azt figyeled, mire van szüksége a körülötted lévőknek, legyenek azok a szeretteid, kollégáid, vagy akár vadidegenek is. Bőkezű vagy, szívesen adsz és segítesz, de tudod a határaidat is: csak annyit adsz, amennyire képes vagy. Hozzád mindig lehet fordulni egy őszinte beszélgetésért, lélekápolásért, és a környezeted azért is szeret, mert nagyszerű a humorérzéked.

3. Hűséges és kitartó vagy

Számodra a karriernél sokkal fontosabbak az emberi kapcsolataid, ezért jóval több energiát fektetsz beléjük, mint az átlagember: a családodért, párodért, barátaidért bármire képes lennél. Emellett két lábbal jársz a földön, szereted a rendet mind a környezetedben, mind a magánéletedben. Mivel alaposan megszervezel mindent, a munkádban is kiemelkedő sikereket érhetsz el, hiszen pontos vagy, és nem csupán a szeretteidhez, a hivatásodhoz is hű vagy.

(via)