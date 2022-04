A muskátli húsvétkor az egyik legolcsóbb ünnepi dekoráció

A hosszúra nyúlt tél után végre beköszöntött a tavasz, a kikelet legszebb virágai élettel töltik fel a kerteket. Eljött az ideje, hogy a hagyományos díszek mellett a csodaszép muskátli húsvétkor is megjelenjen verandánk mellett és az ünnepi terítéken. Az erkélyek királynője gyönyörű virágaival egyszerű dekorációs elem, mégis pillanatok alatt feldobja környezetet. A szokásos húsvéti dekoráció mellett bátran használjuk ezt a színes virágot, írja a Lakáskultúra. Ezzel a trükkel két legyet üthetünk egy csapásra, hiszen most van itt az ideje a muskátlik felélesztésének, ültetésének; a mutatós virágok pedig olcsó és természetközeli dekorációként is felhasználhatók. Mutatunk néhány ötletet, amikkel egyedibb és különlegesebb lesz az ünnep.

Húsvéti kosár újragondolva

A nyuszik bájosak, de a muskátli húsvétkor még mutatósabb Fotó: Shutterstock

A tavaszban az a legjobb, hogy bátran játszhatunk az élénk, színpompás árnyalatokkal és vidám formákkal. Ha igazán tarka, derűs hangulatot szeretnénk elérni, akkor a virágokkal díszített tavaszi kosárka remek választás lehet. A natúr színű, egyszerű kosárka tökéletesen kiemeli a színes tojásokat, addig az élénk színű, apró virágú muskátli húsvétkor megteremti a tökéletes ünnepi hangulatot.

Az asztalon is mutatós

Néhány diszkrét virágfej feldobja az ünnepi terítéket Fotó: Shutterstock

Az idei húsvéti teríték elkészítéséhez elég ha szétnézünk a saját kertünkben és kiválasztunk néhány szemet gyönyörködtető, illatos, tarka virágot, melyekkel pillanatok alatt az ünnepi asztalra varázsoljuk a tavasz örömét, meghittségét. A különböző színű és formájú szirom, levél, ág, valamint a szalvétához kötött muskátli húsvétkor látványos és szemet gyönyörködtető megjelenést kölcsönöz a megterített ünnepi asztalnak.

Különleges hímes tojások

Könnyed és légies látványt nyújt a makraméba font tojás Fotó: Shutterstock

A plafonra rögzített húsvéti dekoráció izgalmassá és játékossá varázsolja még a legegyszerűbb teret is. Ehhez kedvünk szerint választhatunk festett vagy műanyag tojásokat. A különleges textildíszítésű, makramé akasztókba bármilyen méretű tojást rejthetünk, amik akár aprócska muskátli cserépként is megállják a helyüket. Ezek az apró, filléres ültetőedények ráadásul csekély felfordulással járnak.