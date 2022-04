Érkezik a tavaszi nagytakarítás, de idén más lesz: 5 tuti tippet mondunk besárgult függönyre

A csipkék és a fehérneműk egy idő után sárgává válnak, még akkor is, ha a szekrényben állnak. A finom anyagokat sokan nem merik vegyszerekkel fehéríteni, mert félnek, hogy sérül az anyag. Nem csak függönyökre, de más, kényes anyagokra is alkalmasak a trükkök, amikkel most segítünk, hogy újra vakítóan fehérek legyenek a textíliáid. Nem is kell ennél üdítőbb tipp, főleg, hogy hamarosan elérkezik a tavaszi nagytakarítás ideje.

Íme 5 titkos módszer, ami hófehérré varázsolja a besárgult függönyt, megszürkült csipkét.

Citromlé

A citromlé olyan anyagokat tartalmaz, amelyek kiszedik az izzadságfoltokat, de még a zsíros pecséteket is. A finom anyagokból eltávolítja a foltokat és eközben még fehéríti is azokat.

Hozzávalók:

250 ml frissen facsart citromlé

2 liter víz

Két liter meleg vizet önts egy lavórba és add hozzá a citromlét. Hagyd kicsit hűlni a vizet, hogy ne roncsolja a textíliát, majd áztasd bele a csipkét, vagy a fehérneműt és hagyd benne 2 órára. Majd vedd ki az áztatóvízből, ha makacs foltok vannak rajta, önts rá egy kevés frissen facsart citromlét és mosd ki mosógéppel.

Fotó: Pixabay

Konyhasó

A konyhasó nem árt a textíliáknak, így a csipkék esetében is használhatod, a legmakacsabb foltokat is eltünteti.

Hozzávalók:

10 g só

fél citrom leve

A sót és a citromlét keverd össze, hogy krémes állagú keveréket kapj. A foltokra kend rá a keveréket és hagyd állni félórán át, majd langyos vízzel öblítsd ki az adott felületet és mosd ki mosógépben.

Fehér ecet

A fehér ecet az egyik legjobb ruhafehérítő, ha nem akarsz fehérítőket használni, bátran próbáld ki. A foltokat is eltünteti és közben makulátlanul fehérré varázsolja a különböző anyagokat. Az elszíneződött, foltos anyagokat ezzel a módszerrel fehérítheted ki a legkönnyebben.

Hozzávalók:

250 ml fehér ecet

2 liter meleg víz

Az ecetet öntsd a vízbe és áztasd bele a textíliákat. Áztasd benne 8 órán keresztül, majd mosd ki mosógéppel. A legjobb hatás elérése érdekében, önts a mosógépbe is fél pohár ecetet.

Bórsav

A bórsav minden nagyobb boltban megvásárolható. Fehér por, ami jól oldódik vízben. Tisztításhoz szokták használni, de a foltokat is eltünteti a ruhákból.

Hozzávalók:

50 g bórsav

3 liter víz

Használj kesztyűt, amikor bórsavat alkalmazol, mert irritálhatja a bőröd. A bórsavat keverd a vízhez és áztasd be a ruhákat 3 órára. Ezt követően mosd ki.

Citrom és narancs héja

Bármilyen furcsán is hangzik a citrom és a narancs héjából készített áztató víz folteltávolító hatású és még fantasztikus illatúak is lesznek tőle a textíliák. Tökéletes a csipkék fehérítéséhez.

Hozzávalók:

5 citrom, vagy narancs héja

2 liter víz

20 ml oxigénes víz

A citrusfélék héját tedd 2 liter vízbe és forrald fel, majd vedd le a tűzről. Szűrd le és add hozzá az oxigénes vizet. Áztasd be az így kapott vízbe a ruhákat és hagyd állni 2 órán keresztül. Vedd ki az áztató vízből a textíliákat és mosd ki.