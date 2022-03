Szórj mustármagot a kertedbe és megdöbbensz a hatástól

Furcsának tűnhet az ötlet, hogy mustármagot szórj az ágyásaidba, de valójában nagyon hatásos: a mustármag a kertben csodát tesz a talajjal, és óvja, védi a kártevőktől a növényeidet. Érdemes már most elvetned, hogy később erős, szép növényeket nevelhess.

A mustármag a kertben a biokertészek körében ismert és kedvelt segítség: sokan ősszel vetik, zöldtrágyaként, hiszen a mustár lebomló szára tápanyaggal dúsítja a talajt, és emellett a gyökerei megakadályozzák, hogy a tápanyagok a talaj mélyebb rétegeibe mosódjanak. Tavasszal sem vagy elkésve a mustárvetéssel, csak ilyenkor egészen más célból érdemes.

A mustár ugyanis kiváló talajfertőtlenítő, ami azt jelenti, hogy illóanyagainak köszönhetően elkerülik az ágyásaidat a drótférgek, pajorok, lótetvek. Ha nem akarsz mérgeket használni a talajfertőtlenítéshez, vess mustárt azokba az ágyásokba, ahol csak később fogsz növényt termeszteni: még rengeteg időd van, hiszen sok mindent csak április végén – május közepén ültethetsz ki, a mustár pedig addigra kifejti jótékony hatásait, hiszen rendkívül gyorsan nő.

A vetése roppant egyszerű, még sorokat se kell kialakítanod, hiszen szórva kell vetni – ami azt jelenti, hogy a felásott, elgereblyézett földre elszórod a magokat úgy, hogy lehetőleg az egész ágyást lefedje. Egy kevés földet gereblyézz a magokra, majd alaposan öntözd be őket. A mustár gyorsan fejlődik, már egy-két hét után takarja a földet addig is, míg nem ültetsz az ágyásokba. Ez nem csupán azért hasznos, mert elnyomja a gyomokat, és kevesebbet kell gazolnod, de azért is, mert az egybefüggő mustárágyás talajából kevésbé tud kipárologni a víz. Ha eljött az ideje az ültetésnek, például a paradicsom, paprika palántáidat szeretnéd kitenni május közepén, egyszerűen csak kaszáld le a mustárt, és ásd be a földbe a szárait – így, míg gyökereivel a talajt fertőtlenítette, száraival táplálékot is adsz a növényeidnek.

